Albert übergeht Charlène von Monaco: Radikaler Umbruch im Fürstentum

Vertrauter muss gehen

Von Susanne Kröber schließen

Charlène ist zwar die Frau an seiner Seite, bei wichtigen Entscheidungen setzt Fürst Albert von Monaco allerdings ausschließlich auf die Meinung seiner Schwestern Caroline und Stéphanie.

Monaco – Schwere Zeiten für Fürst Albert II. (65). Nachdem ein Korruptionsskandal das Fürstentum seit Herbst 2021 nicht zur Ruhe kommen lässt, will Albert nun hart durchgreifen und einen endgültigen Schlussstrich unter die Affäre ziehen. Unterstützt wird er dabei von seinen Schwestern Caroline von Hannover (66) und Stéphanie von Monaco (58). Außen vor bleibt – wie so oft – Charlène von Monaco (45), dabei betreffen sie die Änderungen persönlich.

Charlène von Monaco wird nicht gefragt: Fürst Albert berät sich mit Caroline und Stéphanie

Vor knapp zwei Jahren kam durch die sogenannten „Dossiers du Rocher“ (dt.: Akten des Felsens) ans Licht, dass es bei mehreren Immobilienprojekten zu Mauscheleien gekommen sein soll. Mit im Korruptionssumpf sollen unter anderem Anwalt Thierry Lacoste und Claude Palmero (67) stecken, der seit 2001 Vermögensverwalter von Fürst Albert II. von Monaco ist und als Vertrauter und Unterstützer Charlènes gilt. Zunächst stellte sich Albert noch hinter die Beschuldigten, doch jetzt räumt der Fürst im Felsenstaat auf – ohne Rücksicht auf seine Ehefrau.

Schwäche, Styling, Sonderfall: Elf fürstliche Geheimnisse über Charlène von Monaco Schwäche, Styling, Sonderfall: Elf fürstliche Geheimnisse über Charlène von Monaco

„Wenn das Vertrauen nicht mehr vorhanden ist und wenn es keine klaren Antworten auf die gestellten Fragen gibt, müssen Entscheidungen getroffen werden. Man muss weitermachen“, erklärt Albert II. im Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro. „Was als Dossiers du Rocher bezeichnet wurde, hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Deshalb habe ich beschlossen, ein neues Team zu bilden, das mir unterstellt sein wird.“ Mit seinen Schwestern Caroline und Stéphanie habe es die Entscheidung besprochen, „natürlich, denn sie sind ja betroffen. Alles wird in Absprache mit ihnen gemacht, besonders wenn es um das Vermögen der Familie geht“, betont Fürst Albert. Charlène von Monaco scheint in diese zukunftsweisenden Gespräche hingegen nicht einbezogen gewesen zu sein.

Die Thronfolge in Monaco 1. Prinz Jacques (8)

2. Prinzessin Gabriella (8)

3. Caroline von Hannover (66)

4. Andrea Casiraghi (39)

5. Alexandre „Sasha“ Casiraghi (10)

6. Maximilian Casiraghi (5)

7. India Casiraghi (8)

8. Pierre Casiraghi (35)

9. Stefano Casiraghi (6)

10. Francesco Casiraghi (5)

Überraschender Rücktritt: Vertrauter Charlènes räumt seinen Posten

Eine erneute Demütigung für Charlène, die auch schon bei den Vorbereitungen zum 100. Geburtstag von Fürst Rainier († 81) am 31. Mai von ihren Grimaldi-Schwägerinnen nicht berücksichtigt worden war. Hinzu kommt, dass Charlènes ohnehin schon kleiner Kreis an Vertrauten am monegassischen Hof jetzt weiter schrumpft. Wie Bunte berichtet, unterstützte Claude Palmero die Fürstin als einer der wenigen auch in der Zeit, als es der Mutter von Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 8) gesundheitlich am schlechtesten ging.

+ Themen, die das Fürstentum Monaco betreffen, bespricht Albert lieber mit seinen Schwestern Stéphanie (3.v.r.) und Caroline (rechts) als mit Ehefrau Charlène (links). (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS

Hat Fürst Albert den Vertrauten Charlènes abgesägt? Offiziell hat der Vermögensverwalter seinen Posten freiwillig geräumt, wie news.mc berichtet. Am 6. Juni sei Palmero laut Pressemitteilung „nach 22 Jahren im Amt überraschend in den Ruhestand getreten“, zu seinem vorübergehenden Nachfolger wurde Salim Zeghdar ernannt. Albert habe „die Entscheidung von Herrn Palmero, sein Amt niederzulegen, akzeptiert.“ Zum Glück kann Charlène in Monaco zumindest auf ihren kleinen Bruder zählen – Gareth outet sich als ihr Rettungsanker. Verwendete Quellen: lefigaro.fr, bunte.de, news.mc

Rubriklistenbild: © IMAGO/ABACAPRESS