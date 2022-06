„München ist ausgemacht“: Giovanni Zarrella will Stefan Mross als Überraschungsgast für seine Tour

Von: Lisa Klugmayer

Giovanni Zarrella und Stefan Mross stehen im September gemeinsam in München auf der Bühne. Das haben die beiden Schlagerstars zumindest in der Auftaktfolge von „Immer wieder sonntags“ ausgemacht. Stefan Mross will sogar Italienisch lernen. (Fotomontage) © Screenshot ARD/Immer wieder sonntags

Giovanni Zarrella und Stefan Mross stehen im September gemeinsam in München auf der Bühne. Das haben die beiden Schlagerstars zumindest in der Auftaktfolge von „Immer wieder sonntags“ ausgemacht. Stefan Mross will sogar Italienisch lernen.

Rust - Ab dem 2. September geht Giovanni Zarrella wieder auf große Deutschland-Tour. Das Besondere: In jeder Stadt soll ein Überraschungsgast mit ihm auf der Bühne stehen. In München gibt sich Stefan Mross die Ehre - zumindest hat er das beim „Immer wieder sonntags“-Auftakt am Sonntag (12. Juni 2022) versprochen.

Bevor Giovanni Zarrella seinen Hit „Un Angelo“ zum Besten gibt, plaudern er und Stefan Mross vorher noch über seine anstehende Tour. 17 Städte, eine große Live-Band und jede Menge gute Laune stehen auf dem Programm. Doch das war noch nicht alles: In jeder Stadt wird außerdem ein Überraschungsgast dabei sein, verrät Giovanni Zarrella bei „Immer wieder sonntags“ (Alle Infos ARD-Show von Stefan Mross).

Giovanni Zarrella und Stefan Mross zusammen auf der „Immer wieder sonntags“-Bühne am 12. Juni 2022 © Screenshot ARD/Immer wieder sonntags

„Wenn du dir mal die Tour-Route anschaust, würde ich mich freuen, wenn du dir einen Abend aussuchst“, so Giovanni Zarrella. Noch bevor er den Satz richtig zu Ende sprechen kann, springt Stefan Mross (Karriere und Privatleben des Schlagerstars) auf, streckt ihm seine Hand hin und antwortet: „Ich komme in München“. „Wollen wir ihn dabei haben in München?“, fragt Giovanni Zarrella das Publikum, das natürlich jubelt. Er schlägt ein und jubelt: „Jawohl, München ist ausgemacht“.

Gemeinsames Konzert mit Giovanni Zarrella: Stefan Mross will italienisch lernen

Für das gemeinsame Konzert in der bayrischen Landeshauptstadt will Stefan Mross sogar Italienisch lernen. „Wir können auch ein Duett singen, italienisch - deutsch“, so der Gegenvorschlag von Giovanni Zarrella. Wie ernst die beiden Schlagerstars die Abmachung nehmen, sehen Fans spätestens am 29. September.

Beim Auftakt der 18. „Immer wieder sonntags“-Staffel wurde also wieder fleißig gesungen und gelacht. Auch, weil Stefan Mross sich einen kleinen Seitenhieb gegen Schlagerkollege Andy Borg nicht verkneifen konnte. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags