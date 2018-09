Kinostar ist zu Gast in ARD-Talkshow - der Abend endet in einem Saufgelage

Da muss man schon zweimal hinschauen: Ja, das ist wirklich Florian David Fitz. Der beliebte Schauspieler war in Hamburg - und erlebte eine wilde Nacht!

Hamburg - Die vom NDR produzierte Talkshow „Inas Nacht“ ist für feuchtfröhliche Gespräche an der Theke der Hamburger Hafenkneipe "Schellfischposten" bekannt. Moderatorin Ina Müller stößt mit ihrem Gästen auf manches Bier, manchen Wein oder auch hochprozentigere Getränke an, um die Stimmung und Zungen aufzulockern. Nicht wenige Promis trinken sich auch für die obligatorischen Gesangseinlagen Mut an.

„Regel eins: geht NIE zu Inas Nacht“

Am Freitag wurde eine weitere Folge der beliebten Talkshow aufgezeichnet. Diesmal dabei: Der Schauspieler Florian David Fitz (bekannt aus Filmen wie „Männerherzen“, „Terror - Ihr Urteil“ oder „Der geilste Tag“). Dem Münchner bekam der Ausflug in den hohen Norden aber gar nicht gut.

Am Samstag postete er ein Selfie - sein Gesicht ist darauf völlig zerknautscht, die Augen nur noch zwei kleine Schlitze. Das Bett-Selfie zeigt einen völlig ausgelaugten Florian David Fitz. Doch er ist nicht krank, er hat nur einen mächtigen Kater.

An seine Fans gerichtet postete er einige - wohl nicht ganz ernstgemeinte - Erkenntnisse, die er nun gewonnen hat: „Regel eins: geht NIE zu Inas Nacht. Regel zwei: trinkt nie die schwarze Sau. Und Spritz. Und die Runde Eierlikör, die Ina um halb drei schmeißt, lasst auch weg.“

Ganz schön fertig nach Nacht mit Ina - Fitz am Morgen danach:

Der Alkoholkonsum steht dem 43-Jährigen wahrlich ins Gesicht geschrieben. Seine Fans posteten gleich ein paar Tipps zur Bekämpfung der Nachwehen. Sie reichten von Instantbrühe, Fischbrötchen oder - vermutlich am zielführendsten - Kopfschmerztabletten. Andere amüsierten sich einfach über den Anblick des normalerweise attraktiven Kinostars.

Wie Ina Müller das nächtliche Saufgelage überstanden hat, ist bislang nicht bekannt. Da sie den TV-Spaß an der Theke aber bereits seit 2007 moderiert, scheint die 53-Jährige deutlich erprobter zu sein...

+ Auf ein Bier mit Ina Müller... © dpa / Daniel Reinhard t

Neue Wiesn-Promi-Fotos:

Patricia Blanco, Reiner Calmund und Victoria Swarovski - alle Bilder auf tz.de*

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

mag