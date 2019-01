Die schönen RTL-Zwillinge verkaufen jetzt Leckereien in München

Zum Anbeißen! Die hübschen Pahde-Zwillinge Cheyenne und Valentina (24) starten ins neue Jahr mit einer neuen Geschäftsidee.

München - Seit Montag betreiben die Schauspielerinnen einen Feinkost-Shop in München. In der Stollbergstraße 11 verkaufen sie nun Kaffee, Paninis, Sandwiches, Salate und Suppen. Alles frisch, alles gesund, wie die Schwestern auf Instagram versprechen. Auch Süßigkeiten und leckere Weine gibt es dort. Berühmt wurden die beiden durch TV-Rollen. Beide starteten ihre Karriere als in der TV-Serie Forsthaus Falkenau, mittlerweile ist Cheyenne bei „Alles was zählt“ zu sehen, Valentina spielt bei „Gute Zeiten - Schlechte Zeiten“ mit.

RTL-Stars: Pahde-Zwillinge werden nicht hinter der Verkaufstheke stehen

„Wir freuen uns auf euren Besuch“, schreibt Valentina in einem Post an ihre Fans. Von Montag bis Freitag, 7 bis 16 Uhr, ist ihr Laden geöffnet. Selbst stehen die TV-Stars aber nicht hinter der Verkaufstheke. Beide haben dafür einfach keine Zeit.

+ In der Stollbergstraße 11 haben die Zwillinge ihren Laden eröffnet. © Markus Schlaf

RTL-Zwillinge touren mit Holiday-on-Ice durch Deutschland und Österreich

Außerdem touren die Schwestern noch bis 3. März mit der Jubiläums-Holiday-on-Ice-Tour Atlantis durch Deutschland und Österreich. Ein Kindheitstraum, den sich die gebürtigen Münchnerinnen damit erfüllen. Denn beide entdeckten schon als Kinder ihre Leidenschaft für Eiskunstlauf und bestritten bis zu ihrem zehnten Lebensjahr erfolgreich Wettkämpfe.

Nun haben die Zwillinge ein neues Ziel: Erfolg mit ihrem Feinkostladen! Und: ein noch bewussteres Leben führen, jede Sekunde genießen, dankbar sein, nichts bereuen und einfach nur glücklich sein, wie Cheyenne über ihre Vorsätze für das neue Jahr schreibt.

