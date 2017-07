Muss sich Pietro Lombardi eine neue Bleibe suchen?

Oliver Pocher hat seit einiger Zeit einen Untermieter: Pietro Lombardi. Das könnte sich jetzt aber ganz schnell ändern, denn der Sänger hat Stress mit den Nachbarn.

Köln - Erst vor kurzem gab Pietro Lombardi (24) in einem Facebook-Video bekannt, dass er mit Comedian Oliver Pocher (39) in dessen Wohnung lebt und an seinen „Vermieter und Freund“ Miete zahlt, berichtet die Gala.

Jetzt könnte es allerdings sein, dass Pietro wieder ausziehen muss, weil die Nachbarn Pochers neuen Mitbewohner eher weniger mögen.

Grund hierfür sei der Lärm, den Pietro mit seinem Gesang verursacht. In einem Live-Video auf Instagram berichtet der 24-Jährige, dass er Ärger mit seinen Nachbarn habe, weil er auch nach 22 Uhr noch in der Wohnung von ihm und Pocher singt. In einem Beschwerdebrief bitten ihn die Nachbar, so spät nicht mehr so laut zu sein, schreibt gala.de. Der einstige DSDS-Sieger singt verständlicherweise sehr gerne und gibt seinen Fans in den Social Media auch nachts ab und zu noch ein kleines Live-Konzert. Die anderen Hausbewohner würden nachts allerdings lieber ohne Pietro-Gesang einschlafen.

Zieht er lieber aus?

Nun die Frage, will Pietro weiterhin bis tief in die Nacht singen - oder wird er seiner Stimme Einhalt gebieten, um in der Wohnung bleiben zu können?

Natürlich letzters, schließlich musste er nach der Trennung von Sarah Lombardi im vergangenen Herbst vorübergehend bei einem Freund schlafen. Ohne Zimmer für Sohn Alessio war das allerdings keine Lösung auf Dauer. In Oliver Pochers Wohnung hat Pietro jetzt aber alles, was er braucht.

Pietro Lombardi zeigte im April ein Foto von seiner eigenen Wohnung auf Facebook.

sdr

Rubriklistenbild: © Screenshot Facebook