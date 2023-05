„Musste wieder laufen lernen“: Sarah Connor meldet sich nach schwerem Unfall zurück

Von: Lukas Einkammerer

Sarah Connor hatte sich in den vergangenen Monaten aus der Öffentlichkeit und den sozialen Medien zurückgezogen. Nun erklärt sie, dass der Grund dafür eine schwere Knieverletzung war.

Berlin – Dafür, dass Sarah Connor (42) schon Mitte Mai auf große Open-Air-Tournee geht, gab es in den vergangenen Wochen und Monaten recht wenig von der Chart-Stürmerin zu hören. Ihr letzter Instagrambeitrag liegt fast drei Monate zurück und so langsam dürfte so mancher Fan angefangen haben, sich Sorgen zu machen. Mit einer Videobotschaft bricht Sarah Connor nun aber endlich ihr Schweigen und blickt auf ein paar ereignisreiche Monate zurück.

„Musste wieder laufen lernen“: Sarah Connor spricht offen über Verletzung am Knie

Schon zu Beginn des Jahres teilte Sarah Connor mit ihren knapp 692.000 Followern ein Bild von ihrem Bein und einer Krücke und wie sie nun erklärt, ist genau dies der Grund für ihre lange Auszeit gewesen. Ende 2022 habe sie sich beim Skifahren das Kreuz- und Innenband gerissen und den Meniskus angerissen und war damit erstmal außer Gefecht gesetzt. „Es ging nichts mehr und darum brauchte ich einfach eine Pause“, blickt die „Bye Bye“-Interpretin zurück.

In ihrer Zeit fernab der sozialen Medien und der Öffentlichkeit stand für Sarah Connor vor allem eines auf dem Programm: sich nach dem schweren Unfall wieder körperlich auf Vordermann bringen. Sie musste „wieder laufen lernen und meinem Knie alles von vorne beibringen“, wie sie unter ihrer Videobotschaft schreibt. „Das war eine große mentale Herausforderung“, erinnert sie sich.

Wie lange dauert bei einem Bänderriss die Heilung? Bei Bänderrissen und den damit verbundenen Heilungszeiträumen lässt sich in drei Fallgruppen unterscheiden. Bei einem Riss des Innenbands muss das Gelenk sechs Wochen lang ruhig gestellt werden. Nach vier Wochen beginnt die Physiotherapie und nach drei Monaten sind Patienten meist wieder in der Lage, wieder leichten Sport zu betreiben. Bei einem Riss des Außenbands dauert die Ruhigstellung vier bis acht Wochen und Sport ist erst nach rund sechs Monaten wieder möglich. Bei einem Kreuzbandriss ist nach einer Therapie auch eine Operation notwendig, nach der es etwa sechs Monate dauert, bis sich betroffene wieder sportlich betätigen können. (Quelle: knorpelexperte.de)

„Sturer Wille“: Sarah Connor geht nach Knieverletzung wie geplant auf Tour

Nach ein paar Monaten Ruhe und dank „großartiger Unterstützung“ und ihrem eigenen „sturen Willen“ ist Sarah Connor nun wieder bereit, die Bühne zu stürmen. Im Video hüpft sie freudig auf und ab – ein kleiner Beweis dafür, dass sie wieder ganz die Alte ist. „Lasst uns das Leben feiern, lasst uns einfach nochmal richtig schön anstoßen und zusammen tanzen, Musik machen, laut sein, zusammen auch ein bisschen leise sein und ein bisschen nachdenklich“, blickt sie dem Tourstart am 12. Mai entgegen.

Trotz der bestimmt eher ungemütlichen Monate, die hinter ihr liegen, ist Sarah Connor genau rechtzeitig wieder auf den Beinen. Ihre Musikerkollegin Helene Fischer hatte hingegen nicht so ein Glück und musste nach einem Rippenbruch die ersten Stopps ihrer Tournee verschieben. Ein Musikexperte hat derweil eine interessante Theorie zum überstürzten Bühnen-Comeback von Helene Fischer. Verwendete Quellen: Instagram/sarahconnor, knorpelexperte.de