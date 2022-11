Auszeit: Anna-Carina Woitschack sucht wegen Ehekrise mit Stefan Mross Halt bei ihrer Mutter

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross kämpfen zurzeit mit Eheproblemen. Auch über Trennung und Affären wird viel spekuliert. Die Schlagersängerin sucht indessen Halt bei ihrer Mutter.

Helmstedt – Das ewige Hin und Her zwischen Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) scheint einfach kein Ende nehmen zu wollen. Seitdem das Schlager-Traumpaar, das sich am 6. Juni 2020 live im Fernsehen ewig binden ließ, im September das erste Mal von Eheproblemen sprach, hagelt es von allen Seiten schlechte Neuigkeiten. Anna-Carina wird eine Affäre nachgesagt, die sie aber klar abstreitet, sie legt sich einen auffälligen neuen Look zu und zu allem Überfluss verreisen die beiden dann auch noch getrennt.

Eheprobleme beim Schlager-Traumpaar: Anna-Carina Woitschack holt sich bei ihrer Familie Halt

Wer jede neue Wendung rund um das einstige Nummer-eins-Paar der Schlagerwelt mitverfolgt, merkt schon: Es sieht nicht gut aus. Traten die beiden einst souverän und vertraut in der Öffentlichkeit auf, scheint sich eine unübersehbare Distanz zwischen den beiden Musikern breit gemacht zu haben. Vor allem die Tatsache, dass Anna-Carina Woitschack nun ohne ihren Liebsten Stefan Mross nach Düsseldorf reiste, spricht Bände.

Bei all dem Trubel rund um ihr Liebesleben suchte Anna-Carina Woitschack nun Unterstützung bei einer Person, die ihr ganz wichtig ist: Ihre Mutter Antonie (75). In ihrer Instagramstory zeigt sich die ehemalige Puppenspielerin mit ihrer Mama beim gemeinsamen Kaffeeklatsch und beim Familienspaziergang und wirkt so glücklich wie schon lange nicht mehr. „Quality time“, schreibt sie dazu und strahlt in die Kamera – ihre Liebsten scheinen ihr sehr gutzutun.

„Die wertvollsten Dinge“: Anna-Carina Woitschack mit rührender Botschaft an ihre Mutter

Um Antonies Geburtstag zu feiern, teilte die „Legendär“-Sängerin auf der Bilderplattform einen persönlichen Schnappschuss der beiden. Darauf posiert das fesche Mutter-Tochter-Duo mit einem bunten Blumenstrauß – und man sieht gleich, wie ähnlich sie sich sind. „Die wertvollsten Dinge auf der Welt sind selten. Deshalb gibt es dich auch nur einmal, liebe Mama“, liest sich die rührende Bildunterschrift – Familie ist eben das Wichtigste im Leben.

Dass ihre Familie sie gerade jetzt so gut auffängt und ihr so viel Liebe schenkt, dürfte Anna-Carinas Fans bestimmt beruhigen. Denn die treuen Anhänger des Schlager-Stars bangen noch immer um die einst so märchenhafte Beziehung mit ihrem Musiker-Gatten. Zuletzt scheint aber eine Veränderung vor sich zu gehen, denn Anna-Carina Woitschack befreit sich mit einem veränderten Auftreten und Solo-Konzerten zunehmend mehr von Stefan Mross – und schlägt ihren eigenen Weg ein. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack, insider.com