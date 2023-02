„Ich bin so verwurzelt“

Seit über 20 Jahren wohnt Stefanie Hertel nun schon in Bayern. Ob sie irgendwann wieder zurück ins Vogtland zieht? Diese Frage beantwortet die Schlagersängerin im MDR-Riverboat mit einem klaren Nein.

Leipzig – Wenn Kim Fisher (53) und Matze Knop (48) zum Riverboat-Talk einladen, dann kommen die Stars. Am 27. Januar 2023 waren unter anderem Sky du Mont (75), Dorit Gäbler (80) und Stefanie Hertel zu Gast. Der Schlager-Star plauderte dabei über ihre Anfänge als Künstlerin, ihre Kindheit und ihre Heimat. Dabei stellt Stefanie Hertel (43) klar, dass sie unbedingt in Bayern bleiben möchte.

Nach 25 Jahren in Bayern: Schlagerstar Stefanie Hertel will nie wieder zurück nach Sachsen

Stefanie Hertel hat ihr Zuhause gefunden: Gemeinsam mit Ehemann Lannny Lanner und Tochter Johanna lebt die Schlagersängerin seit 25 Jahren im oberbayrischem Chiemgau. Geboren und aufgewachsen ist sie allerdings im sächsischen Vogtland. „Hast du nicht irgendwann mal darüber nachgedacht, wieder zurück ins Vogtland zu ziehen?“, fragt Riverboat-Moderator Matze Knop neugierig. „Es ist doch wunderschön hier. Hier kann man doch auch gut leben“, macht er weiter Werbung für Sachsen.

Stefanie Hertel ist von davon wenig überrascht. „Diese Frage wird mir öfters gestellt“, schmunzelt sie. „Es ist schon so, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte wieder zurückzuziehen in die Heimat ins Vogtland. Es ist wirklich wunderschön hier. Ich hab ich meine Familie, viele Freunde“, erklärt die Schlagersängerin. Allerdings will sie Bayern auch nicht hinter sich lassen.

„Aber ich kann mir nicht vorstellen, da wegzugehen, wo ich jetzt lebe. Ich lebe seit 25 Jahren im Chiemgau, seit 15 Jahren in dem Dorf in dem ich jetzt lebe“, so Stefanie Hertel. Vor allem die Bayern selbst haben es der Schlagersängerin angetan, wie sie weiter erzählt: „Die Gegend ist natürlich wunderschön, aber die Gegend ist nicht das Einzige. Aber ich bin so verwurzelt mit den Menschen, die da leben“. Außerdem ist sie ein großer Fan von den vielen bayrischen Traditionen.

Stefanie Hertel bleibt in Bayern: Auch Tochter Johanna fühlt sich hier wohl

Außerdem verrät Stefanie Hertel, dass ihre Bayern-Liebe mittlerweile auch auf Tochter Johanna (21) übergeschwappt ist. „Vor allem auch die Johanna hat immer gesagt: ‚Mama, also, wenn du hier mal weggehst, ich bleibe hier‘“, erinnert sich die Schlagersängerin lachend. Johanna scheint in Bayern auch ganz glücklich zu sein, was Papa Stefan Mross (47) als gebürtiger Bayer sicherlich freut. Die 21-Jährige baut sich übrigens neben der Musik noch ein zweites Standbein auf und macht gerade eine Ausbildung zur Konditorin, wie Mama Stefanie stolz erzählt.

Weniger glücklich ist Stefanie Hertel plötzlich, als Moderator Matze Knop einen Witz über die Volksmusik macht. Das Klischee, dass jeder Volksmusiker automatisch Jodeln kann, scheint sie zu nerven. Mit eiserner Miene gibt Stefanie Hertel dem Riverboat-Moderator Konter. Verwendete Quellen: MDR/Riverboat - Folge vom 27. Januar 2023

