Nach dramatischem Finale von „Tierärztin Dr. Mertens“: Wird es eine neunte Staffel geben?

Von: Melanie Habeck

Am Dienstag ging die achte Staffel der beliebten ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ zu Ende. Nun fragen sich die Fans, ob sie sich auf neue Folgen der Sendung freuen können.

Leipzig – Die achte Staffel von „Tierärztin Dr. Mertens“ endete am Dienstagabend (04.07.2023) mit einem dramatischen Finale. Sowohl beruflich als auch privat wagte die Hauptfigur Dr. Susanne Mertens einen Neuanfang. Daher hoffen die Zuschauer auf eine Fortsetzung der ARD-Serie: Doch sind überhaupt neue Folgen in Planung?

Staffelfinale bei „Tierärztin Dr. Mertens“: Fans bangen um Zukunft der ARD-Erfolgsserie

Bereits in den vergangenen Wochen fesselte die Geschichte rund um Dr. Susanne Mertens die Zuschauer: Ob gegen „Terra X“ oder „Bauer sucht Frau International“ – immer wieder sicherte sich die ARD mit „Tierärztin Dr. Mertens“ den Quotensieg. Am Dienstagabend wurde es im Staffelfinale dann besonders spannend: So entschied sich Dr. Susanne Mertens dafür, wieder als Chefärztin zu arbeiten. Darüber hinaus gestand sie dem Alpakazüchter Mike Redmann, dass sie bereit für eine Beziehung mit ihm wäre – doch seine Tochter Luca löschte die Sprachnachricht einfach, bevor ihr Vater sie hören konnte.

Die Zuschauer interessieren sich nun natürlich brennend dafür, ob Susanne und Mike trotzdem zusammen finden. Laut TV Spielfilm sei aktuell aber noch unklar, ob „Tierärztin Dr. Mertens“ eine neue Staffel bekommen wird. Von der zuständigen Agentur heißt es, dass einzig die Video-Programmkonferenz der ARD-Sender über neue Folgen der Serie entscheidet. Die nächste Abstimmung sei am 12./13. Juli – ob an diesem Tag bereits über die Zukunft von „Tierärztin Dr. Mertens“ gesprochen wird, stehe aber noch nicht fest.

Kein Ende in Sicht: Diese deutschen TV-Serien laufen schon ewig „In Aller Freundschaft“ (ARD): Seit 1998 „Alam für Cobra 11“ (RTL): Seit 1996 „Wilsberg“ (ZDF): Seit 1995 „Unter Uns“ (RTL): Seit 1994 „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (RTL): Seit 1992 „Großstadtrevier“ (ARD): Seit 1986 „Ein Fall für Zwei“ (ZDF): Seit 1981 „Der Alte“ (ZDF): Seit 1977 (Quelle: tvdigital.de)

Auf und Ab für die Fans: „Tierärztin Dr. Mertens“ sollte schon nach der siebten Staffel enden

Die Fans von „Tierärztin Dr. Mertens“ mussten schon einmal um die beliebte Sendung bangen. Eigentlich sollte die ARD-Serie mit Hauptdarstellerin Elisabeth Lanz (52) bereits nach der siebten Staffel enden. Aufgrund der guten Einschaltquoten entschied sich der Sender dann aber doch dafür, neue Folgen produzieren zu lassen.

Am 4. Juli 2023 lief die vorerst letzte Folge von „Tierärztin Dr. Mertens“. Aktuell steht noch nicht fest, ob es eine neue Staffel der ARD-Serie geben wird. © Steffen Junghans/ARD; ARD/Saxonia Media/Steffen Junghans

Ein guter Entschluss, denn auch die Episoden der achten Staffel entpuppten sich als echter Erfolg. Neben spannenden Geschichten begeisterte „Tierärztin Dr. Mertens" die Zuschauer dabei auch mit neuen Gesichtern: Dominik Weber (38) und Muriel Bielenberg (28) stießen als Darsteller am Set hinzu.