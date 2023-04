In DSDS-Liveshow: In Ehre verletzter Dieter Bohlen tritt gegen Florian Silbereisen nach

Von: Lisa Klugmayer

Voller Stolz verkündete Dieter Bohlen in der ersten Liveshow, dass DSDS mit einer 21. Staffel zurückkommt. Dabei konnte er sich einen Seitenhieb gegen Florian Silbereisen nicht verkneifen.

Köln – Alle lieben Dieter Bohlen (69): Das war das inoffizielle Motto der ersten DSDS-Liveshow am Samstagabend (1. April 2023). Auch RTL scheint seinen Goldesel nicht gehen lassen zu wollen. Deswegen dürfte der Poptitan auch höchstpersönlich ankündigen, dass DSDS nächstes Jahr wieder kommt. Gleich danach machte er sich allerdings über Schlagerstar Florian Silbereisen (41) lustig. Das Show-Aus in der letzten Staffel scheint noch immer tief zu sitzen.

TV-Hammer: DSDS bekommt eine 21. Staffel

Nachdem er 19 Jahre lang hinter dem DSDS-Jurypult gesessen hatte, musste Dieter Bohlen im vergangenen Jahr seinen Chefsessel räumen und Florian Silbereisen das Feld überlassen. Fans liefen Sturm und verlangten eine Rückkehr des Poptitans und auch die Quoten sanken von Sendung zu Sendung. Dann die Sensation: Dieter Bohlen kehrte für die letzte DSDS-Staffel zurück.

„Wir werden eine Hammershow hinlegen“, gibt sich Dieter Bohlen damals siegessicher. Und tatsächlich waren die Quoten besser – wenn auch nicht überragend. Doch nach dem Sexismus-Skandal rund um Jill Lange und dem öffentlich Beef mit Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) sanken die anfangs noch guten Quoten immer weiter.

Trotzdem will RTL sein Aushängeschild noch nicht aufgeben und so verkündete Dieter Bohlen am Samstagabend (1. April 2023), dass DSDS nächstes Jahr mit einer 21. Staffel zurückkehrt. Einen kleinen Seitenhieb gegen Florian Silbereisen konnte er sich dabei allerdings nicht verkneifen.

Seitenhieb gegen Florian Silbereisen: Dieter Bohlen tritt wegen DSDS-Quotentief nochmal nach

„Wir hatten eine Staffel, die viele überrascht hat“, so Dieter Bohlen stolz. Heutzutage über über Monate hinaus über zwei Millionen Zuschauer im linearen Fernsehen und noch zusätzlich viele Online-Zuschauer zu haben sei heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Die 20. Staffel DSDS mit ihm hätte das aber geschafft. „Das hatten wir früher natürlich nie“, so der Poptitan stolz.

Dieter Bohlen verkündete in der ersten Liveshow, dass DSDS eine 21. Staffel bekommt. Dabei konnte er sich eine kleine Spitze gegen Florian Silbereisen nicht verkneifen. (Fotomontage) © Screenshot RTL/Deutschland sucht den Superstar & IMAGO/Joachim Sielski

Eine klare Anspielung auf das DSDS-Quotentief als Florian Silbereisen hinter dem Jurypult saß. Ob der Schlagerstar geahnt hat, dass Dieter Bohlen die spitzen Bemerkungen in seine Richtung nicht lassen kann? Denn anders als Toby Gad (55) und viele andere ehemalige DSDS-Juroren saß Florian Silbereisen am Samstag nicht im Publikum.

Doch anscheinend hat sich der Poptitan zu früh gefreut. Dieter Bohlen sorgte am Samstagabend bei DSDS zwar für eine riesengroße Sensation, das Duell um die Quoten verlor RTL dennoch haushoch. Verwendete Quellen: RTL/Deutschland sucht den Superstar - Erste Live-Show am 01.03.2023