Nach Ehe-Aus: Kann sich Schlagersängerin Francine Jordi vorstellen, wieder zu heiraten?

Seit ihrer Scheidung ist Francine Jordi „zufriedener Single“, wie sie nun selbst verrät. Doch könnte sich die Schlagersängerin vorstellen, nochmal „Ja“ zu sagen?

Bern – In einem Interview im „Schlager Radio“ hat Schlagerstar Francine Jordi (46) aus dem Nähkästchen geplaudert und ein paar private Details verraten. Unter anderen auch, wie es gerade um ihr Liebesleben steht.

Nach Ehe-Aus: Kann sich Schlagersängerin Francine Jordi vorstellen, wieder zu heiraten?

Francine Jordi ganz privat: Im Interview mit „Schlager Radio“ verrät die Schlagersängerin, dass sie morgens „die Zähne nicht auseinander“ bekommt – also wenig kommunikativ ist. „Die erste Stunde ist meine, da kann ich kein Gequatsche gebrauchen. Sprich mich bitte nicht an“, so die im Kanton Bern lebende Sängerin über ihren Start in den Tag.

Als Moderator Oliver Dunk im weiteren Verlauf das Thema Herzensangelegenheiten anspricht und konkret nach Jordis Beziehungsstatus fragt, fiel ihre Antwort kurz und knapp aus: „Ich bin im Moment zufriedener Single“. Sie könne sich jedoch vorstellen wieder zu heiraten, „wenn es passt“. Für die Sängerin gehe es in einer Partnerschaft um bedingungslose Liebe: „Nehme ich den Partner so wie er ist oder probiert man ihn von Anfang an zu ändern? Irgendwann scheitert es, wenn sich jemand verstellen muss.“

Im Jahr 2011 hatte sich Jordi nach zehn gemeinsamen Ehejahren mit Radprofi Tony Rominger scheiden lassen. Der Grund war eine neue Liebe, wie sie damals der “Schweizer Illustrierten” bestätigte.

Darum liest Francine Jordi nur noch die Überschriften in Zeitungen

Auch mit den Problemen dieser Welt beschäftigt sich Jordi, allerdings nur in Maßen: “Ich lese nur noch die Überschriften und informiere mich einmal kurz am Tag“, sagte die Schweizerin. Sie wolle Ihr „Gärtchen pflegen und die Positivität auf das Umfeld übertragen. Probleme der Welt sollten den Alltag nicht komplett beherrschen. Ich kann nichts ändern, sondern nur mein Umfeld.”

© IMAGO/Bildagentur Monn

