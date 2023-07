Meghan Markle stellt mit Anwalt-Serie „Suits“ neuen Rekord auf – vier Jahre nach Ende

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Spotify mag sich von Meghan Markle abgewandt haben, Netflix feiert mit der Herzogin von Sussex dafür Erfolge. Formate mit Prinz Harrys Ehefrau mausern sich zum neuen Erfolgsgaranten.

Montecito – Meghan Markle (41) spielte von 2011 bis 2018 sieben Staffeln lang die Anwältin Rachel Zane in der US-Serie „Suits“. Die heutige Herzogin von Sussex und Ehefrau Prinz Harrys (38) war während eines Großteils ihrer Zeit bei der Serie mit dem Produzenten Trevor Engelson (46) verheiratet, aber das Paar trennte sich 2014. Als Prinz Harry Meghan kennenlernte und sie anfingen zu daten, war bald klar: Wenn sie es ernst meinten miteinander, müsste Meghan die Schauspielerei an den Nagel hängen. Und so geschah es.

„Suits“ hat ein neues Publikum gefunden, seit Netflix die Serie erneut im Programm aufgenommen hat

Etwa ein Jahr nach Meghans und Harrys Märchenhochzeit in Windsor Castle am 19. Mai 2018, endete mit der zehnten Folge der neunten Staffel die erfolgreiche Anwaltsserie mit einem Happy End. Doch obwohl die letzte Folge von „Suits“ vor fast vier Jahren ausgestrahlt wurde, scheint das Format nach seiner Rückkehr zu Netflix im vergangenen Monat ein ganz neues Publikum gefunden zu haben. Nach Angaben von The Hollywood Reporter wurde die Serie in der Woche vom 26. Juni bis zum 2. Juli rekordverdächtige 3,14 Milliarden Minuten gestreamt.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Damit warf das Justizdrama die Serie „Manifest“ aus dem Rennen, die in der Woche zuvor mit 2,49 Milliarden Minuten noch an der Spitze der Streaming-Plattform gestanden hatte. In Meghan Markles bisher größte Schauspielrolle ging es in erster Linie um den Studienabbrecher Mike Ross (gespielt von Patrick J. Adams), der einen begehrten Job in einer Anwaltskanzlei ergattert, obwohl er keine juristischen Qualifikationen hat.

Netflix-Deal Die Dokumentarserie „Harry und Meghan“ wurde im Rahmen des umfangreichem Vertrags der Sussexes mit Netflix veröffentlicht, in dessen Rahmen sie an einer Reihe von Projekten mit Netflix zusammenarbeiten wollen. In der Pipeline: Die Serie „Heart of Invictus“, die über die Invictus Games 2022 berichten, die noch in diesem Jahr Premiere haben soll.

Meghan Markle mausert sich offenbar zum Erfolgsgarant für den Streaming-Anbieter

Meghan trat in 108 Episoden der Serie auf, nachdem sie nach der siebten Staffel wegen ihrer Verlobung am 27. November 2017 mit Prinz Harry ausgestiegen war. Die Netflix-Doku-Serie von Meghan und Prinz Harry mit dem Titel „Harry & Meghan“ wurde zum größten Dokumentarfilmdebüt der Streaming-Plattform und erreichte in den ersten vier Tagen nach ihrer Veröffentlichung insgesamt 81,6 Millionen Sehstunden.

Meghan Markle muss nicht mehr zurückschauen, wenn sie sich an „Suits“ erinnern will, die Serie hat Netflix aktuell wieder ins Programm genommen (Fotomontage). © Robert Ascroft/Imago & Doug Peters/Imago

Nach jüngsten Berichten hat Meghan eine mögliche Rückkehr zur Schauspielerei in der Zukunft nicht ausgeschlossen. Sie verfolgt offenbar wieder zunehmend ihre Solokarriere und unterschrieb bei einer renommierten Agentur in Hollywood. Vorerst müssen den Fans die neun Staffeln von „Suits“, und einige kleiner Rollen von Meghan genügen. Dass die „Suits“-Liebesszenen nun wieder offiziell ausgestrahlt werden, dürfte Prinz Harry nicht gefallen, er selbst schilderte in seinen Memoiren „Spare“ seinen großen Fehler, Meghans heiße Kussszenen gegoogelt zu haben. Verwendete Quellen: express.co.uk, hollywoodreporter.com