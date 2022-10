Nach Fremd-Flirt: Stefan Mross lässt Anna-Carina Woitschak bei „Skate-Fever“ nicht aus den Augen

Nachdem Gerüchte um gleich zwei „Skate-Fever“-Kollegen von Anna-Carina Woitschack die Runde machten, stattete Stefan Mross seiner Frau nun einen Besuch am RTL2-Set ab. Dabei beobachtet der Schlagerstar die Geschehnisse und vor allem Andrej Mangold mit Argusaugen.

Köln - Seit ein paar Wochen bröckelt die perfekte Fassade des Schlager-Traumpaares: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross haben Eheprobleme. Nicht unschuldig daran sind Fremdgeh-Gerüchte rund um die Schlagersängerin und gleich zwei „Skate-Fever“-Kollegen. Nun besuchte Stefan Mross seine Frau am Set und machte allen klar, dass er der Mann an Anna-Carinas Seite ist.

Krise beim Schlagertraumpaar: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben Eheprobleme

Wie Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack öffentlich bestätigten, haben sie seit einiger Zeit Eheprobleme. Zusätzlich gab es auch noch fiese Fremdgeh-Gerüchte rund um die Schlagersängerin und „Skate Fever“-Kollege Adriano Salvaggio. Die angebliche Affäre dementierte Anna-Carina Woitschack vehement. Ein paar Wochen später flammten neue Flirtgerüchte mit Skate-Partner Andrej Mangold auf, die beide unkommentiert ließen.

Wie Stefan Mross einige Male betonte, vertraut er Anna-Carina Woitschack voll und ganz. Trotzdem scheinen ihm die Gerüchte nicht ganz loszulassen. Immerhin ist „Skate Fever“ ein Paarwettbewerb, ein tiefes Vertrauen und viel Körperkontakt zwischen den Paaren ist essenziell - und Andrej Mangold war immerhin einmal der RTL-Bachelor.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack lernten sich bei „Immer wieder sonntags“ kennen - und lieben 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate später trafen sich die beiden wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, erinnert sich Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum bei „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls live im Fernsehen statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“.

Nach Fremd-Flirt: Stefan Mross lässt Anna-Carina Woitschak bei „Skate-Fever“ nicht aus den Augen

Vielleicht wich Stefan Mross Anna-Carina Woitschack deswegen auch in der zweiten Folge nicht von der Seite. Ob Training, Garderobe oder Bühnenrand: Der „Immer wieder sonntags“-Moderator beobachtete die Geschehnisse und vor allem Andrej Mangold ganz genau. Dabei muss er neidlos zugeben: „Der ist stramm, der Andrej. Auf alle Fälle“.

Allerdings erinnerte er das TV-Publikum und alle Anwesenden danach gleich, dass er der Mann an der Seite von Anna-Carina Woitschack ist: „Ich bin zu Hause die stramme Eiche!“. Und natürlich darf ein leidenschaftlicher Kuss vor laufender Kamera und den Augen von Andrej Mangold nicht fehlen - sicher ist sicher.

Anna-Carina Woitschack versuchte, die offensichtliche „Revier-Markierung“ von Stefan Mross wegzulächeln. „Ich glaube, mein Mann, der ist nervöser als ich!“, witzelte die Schlagersängerin. Danach skateten sie und Andrej Mangold in die nächste Runde. Ob Stefan Mross auch in Folge 3 ein Adlerauge auf seine Frau und ihren Skate-Partner hat, sehen TV-Zuschauer am 24. Oktober um 20:15 Uhr bei RTL2.

Ohne Anna-Carina Woitschack wird Stefan Mross aber wohl beim Schlagerjubliäum von Florian Silbereisen auftreten. Zumindest lässt das ein ziemlich vages Facebook-Posting vermuten. Verwendete Quellen: RTL2/Skate-Fever Folge 2 vom 17. Oktober 2022