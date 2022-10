Nach Hochzeit: Meghan Markle dachte, sie sei die neue Beyoncé von England

Meghan Markle wurde als frisch getraute Braut bald vom Alltag eingeholt. Eine Quelle bestätigt, dass sie sich mehr als „Popstar“ der Royals gesehen hatte.

London – Immer wieder schrieben britische Medien, Meghan Markle (41) hätte sich bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (38) offenbar eine zu romantische Vorstellung vom Leben an der Seite eines Prinzen gemacht. Nun bestätigt ein neues Buch die Theorie. Die Herzogin von Sussex sei von den starren Palastprozeduren schnell erdrückt worden. Als sie gemerkt hätte, dass viel Arbeit auf sie wartete, für den es wenig Glanz und Ruhm zu holen gab, sei ihre Euphorie geschwunden.

Nach der Traumhochzeit folgte bei Meghan rasch die Ernüchterung

Die brisante Neuerscheinungen „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“ stammt von „Times“-Journalistin Valentine Low. Dort berichtet sie von der Aussage eines Insiders, der sich plakativ ausdrückte: „Ich glaube, Meghan dachte, sie würde die Beyoncé (41) des Vereinigten Königreichs werden. Die Zugehörigkeit zur königlichen Familie würde ihr diesen Ruhm einbringen“.

Bald holte Meghan die Wahrheit ein und das britische Regenwetter bliesen der gebürtigen Kalifornierin kalt ins Gesicht. Die vielen Regeln, die verschiedensten Traditionen entsprangen, seien für sie unverständlich gewesen, heißt es sinngemäß. Es zeigte sich auch rasch, dass sie als Privatperson wesentlich weniger Freiheiten hatte als zuvor. Die falschen Vorstellungen der amerikanischen „Suits“-Darstellerin hätten sie und Harry schließlich unglücklich gemacht und sie distanzierte sich vom Buckingham Palast, heißt es weiter.

Der „Megxit“ Am 8. Januar 2020 gaben Prinz Harry und Meghan auf Instagram ihre Entscheidung bekannt, als Senior-Royals der britischen Königsfamilie zurückzutreten und ihre Zeit zwischen dem Vereinigten Königreich und Nordamerika aufzuteilen. Sie strebten finanzielle Unabhängigkeit an. Prinz Harry behielt den Prinzen-Titel, das Paar darf sich auch weiter Herzogspaar von Sussex nennen.

Das Verhalten des Buckingham-Palasts nennt die Autorin „unglaublich inkompetent“

Die Autorin kritisiert jedoch nicht nur Meghan und den Zweitgeborenen Charles III. (73), sondern findet auch das Verhalten des Palastes fragwürdig. Als die Sussexes ihre royalen Pflichten aufgaben und 2020 nach Kanada flohen, rang die königliche Familie mit sich, um einen Kompromiss zu finden. Doch das endgültige Aus, das als "Megxit" in die Geschichte einging, nennt die Autorin "unglaublich inkompetent".

„Harry und Meghan fühlten sich in die Enge getrieben, missverstanden und zutiefst unglücklich“, die Institution hätten nicht offen gespielt. Die Weigerung der Entscheidungsträger, sich an einem Tisch zusammenzusetzen, hätte dafür gesorgt, dass die Austrittsverhandlungen nicht glücklich endeten, schrieb Low in Vorabdrucken. Das Enthüllungsbuch befasst sich außerdem mit dem divenhaften Verhalten der Herzogin und dem angeblichen Missbrauch von Mitarbeitern, die Meghan als "narzisstische Soziopathin" bezeichneten.