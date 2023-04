Nach Serientod von Jessi: Maxi Warwels Nachfolgerin bei „Die Bergretter“ steht fest

In der ersten Folge der aktuellen „Bergretter“-Staffel kam Maxi Warwels Figur Jessika Pollath ums Leben. Nun steht fest, wer ihren Posten künftig übernehmen wird.

Ramsau – Während Fans dem Finale der aktuellen Staffel von „Die Bergretter“ entgegenfiebern, stehen die Serienstars um Sebastian Ströbel (46) und Luise Bähr (43) bereits für neue Folgen der ZDF-Heimatserie vor der Kamera. Viel bekannt ist über die kommende Saison noch nicht, wer nach Jessika den Posten der Hauptkommissarin übernimmt, steht aber bereits fest.

Nach Jessikas Tod: Neue Hauptkommissarin bei „Die Bergretter“ steht fest

An diesen Staffelauftakt werden sich Fans noch lange erinnern: Am Ende der Folge „Um jeden Preis“ stürzte Jessika Pollath (Maxi Warwel, 40) bei einer riskanten Rettungsaktion eine Klippe hinab in den Tod. In der darauffolgenden Episode verließ dann ihr am Boden zerstörter Serienfreund Simon Plattner (Ferdinand Seebacher, 33) die Ortschaft Ramsau. Ein solch dramatischer Doppelabschied hinterlässt eine Lücke in der „Bergretter“-Familie – die für die neue Staffel aber scheinbar schon gefüllt worden ist.

Das Finale der aktuellen „Bergretter“-Staffel, in dem eine neue Spur von Jessika auftaucht, flimmert erst am 13. April über die Bildschirme, Sebastian Ströbel und seine Kollegen sind aber bereits damit beschäftigt, neue Folgen abzudrehen. Wie genau die Geschichte von Markus Kofler und Co. weitergeht ist noch ein Mysterium, ein Detail dürfte Fans aber freuen: Jessis Posten als Hauptkommissarin bleibt nicht unbesetzt. Viktoria Ngotsé (34), die bereits bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „SOKO Leipzig“ zu sehen war, tritt in den kommenden Folgen in ihre Fußstapfen.

Neuankömmling in Ramsau: Viktoria Ngotsé in nächster „Bergretter“-Staffel zu sehen

Laut der Filmdatenbank „Crew United“ heißt Viktoria Ngotsés „Bergretter“-Figur Alexandra Winkler – viel bekannt ist über die neue Hauptkommissarin sonst aber noch nicht. Dass ihr in Ramsau viele Abenteuer und waghalsige Missionen bevorstehen, das dürfte dem ZDF-Publikum aber schon jetzt bewusst sein. „Es gibt Action und Emotionen und auch wieder mehr Konflikte“, verriet Markus Brandl (48) kürzlich gegenüber „TV Spielfilm“ über Staffel 15 – Alexandra kann sich also auf einen wilden Ritt gefasst machen.

Ob die Neubesetzung ihres ehrfürchtigen Postens das endgültige Serien-Aus für Jessika Pollath bedeutet, steht noch nicht fest. Ganz schließen wollte Maxi Warwel die Tür für ihre Rolle jedenfalls noch nicht: „Und wer weiß, vielleicht taucht Jessi ja irgendwann wieder auf?“ Ihr Serienfreund Ferdinand Seebacher verriet indessen, dass sein „Bergretter“-Ausstieg schon 2021 feststand. Verwendete Quellen: schauspielervideos.de, crew-united.com