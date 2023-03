Nach Staffelende der Bergretter: Sebastian Ströbel hat schon neue Rolle im ZDF

Von: Lukas Einkammerer

Am 13. April läuft das große Staffelfinale von „Die Bergretter“. Serienstar Sebastian Ströbel ist Anfang Mai in einem Zweiteiler erneut im ZDF zu sehen.

Ramsau – Fans von Heimatserien kommen beim ZDF derzeit voll und ganz auf ihre Kosten. Nach dem Ende von „Der Bergdoktor“ laufen seit dem 2. März wöchentlich neue Folgen von „Die Bergretter“ rund um Sebastian Ströbel (46) und Luise Bähr (43). Nur wenige Wochen nach Ausstrahlung der finalen Folge bekommen Zuschauer den sympathischen Serienstar gleich nochmal zu sehen – dieses Mal aber abseits der Berge.

Vom Bergretter zum Familienvater: Sebastian Ströbel im Mai in neuem ZDF-Zweiteiler zu sehen

Monatelang mussten sich Fans gedulden, seit knapp einem Monat flimmern nun aber endlich wieder neue Geschichten aus Ramsau über die Bildschirme. Zwar geht es in den neuen „Bergretter“-Folgen mit dem Serientod von Jessika Pollath (Maxi Warwel, 40) und dem Ausstieg von Simon Plattner (Ferdinand Seebacher, 33) schon jetzt höchst dramatisch zu, auf eine Konstante konnte sich das Publikum aber bislang immer verlassen: Sebastian Ströbel, alias Markus Kofler.

Zwar deutete sich in der aktuellen „Bergretter“-Folge „Schamlos“ der mögliche Abschied von Sebastian Ströbel an, erhalten bleibt der sympathische Blondschopf den ZDF-Zuschauern aber trotzdem. Denn nach dem Staffelfinale „Grüner Mond“ am 13. April ist der gebürtige Karlsruher am 7. und 8. Mai um 20:15 Uhr in dem Zweiteiler „Herzstolpern“ zu sehen – und tauscht dafür die Bergsteigermontur gegen die Rolle eines besorgten Vaters.

„Bereicherndes Erlebnis“: „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel spielt Vater von Junge mit Downsyndrom

In den beiden „Herzstolpern“-Folgen „Aufbruch nach Italien“ und „Neustart ins Leben“, die ab dem 29. April in der ZDFmediathek verfügbar sind, verkörpert Sebastian Ströbel die Rolle des Alexander Häverkamp. Zusammen mit Bauernhofbesitzerin Elisa Jansen (Anna Maria Sturm, 40) sucht er nach seinem herzkranken Sohn Felix (Benjamin Raue) und dessen Freundin Emma (Juliane Siebecke), die beide mit dem Downsyndrom leben und auf dem Weg zu Emmas Großvater in Italien sind.

Bis zum 13. April ist Sebastian Ströbel noch als Markus Kofler in „Die Bergretter“ zu sehen. Danach schlüpft er für den neuen ZDF-Zweiteiler „Herzstolpern“ in eine ganz andere Rolle. © ZDF/Barbara Bauriedl; ZDF/Georges Pauly (Fotomontage)

Die zweiteilige Geschichte verspricht schon jetzt, sehr berührend zu werden und Sebastian Ströbel lobt seine Co-Stars Benjamin und Juliane in den höchsten Tönen. „Ich schätze ihre Herzlichkeit und Wärme, diese Energie, die sie ins Team gebracht haben: unglaublich und ein bereicherndes Erlebnis!“, schwärmt er gegenüber dem ZDF. Indessen zeigt ein altes Foto, wie anders „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel früher aussah. Verwendete Quellen: ZDF