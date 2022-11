Nach Trennung von Stefan Mross: Anna-Carina Woitschacks Fremdflirt Adriano datet andere Frau

Von: Lukas Einkammerer

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross haben sich getrennt. Vor dem Beziehungsaus wurde der Schlagersängerin eine Affäre mit „Skate Fever“-Kollege Adriano Salvaggio nachgesagt. Dieser hat nun seine Beziehung bekannt gegeben – aber nicht zu Anna-Carina.

Traunstein – Galten Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) einst als das romantischste Paar, das die Schlagerwelt zu bieten hatte, stehen sie nun vor den Scherben ihrer Liebesgeschichte. Auf Instagram gaben die Schlagerstars ihre Trennung bekannt und brachen damit die Herzen ihrer Fans. Schon lange vor den traurigen Nachrichten zeichnete sich das Beziehungsaus in der Ferne ab – in einem Wirbelwind aus Ehekrise, Affären-Gerüchten und distanziertem Auftreten in der Öffentlichkeit.

Fremdflirt in Skate-Show: Affären-Gerüchte um Anna-Carina Woitschack

Im September sprachen Stefan Mross und seine Angebetete das erste Mal offen über ihre Eheprobleme. Zu allem Überfluss machten sich damals auch noch Fremdgeh-Gerüchte bemerkbar. Anna-Carina Woitschack wurden Affären mit zwei ihrer „Skate Fever“-Kollegen, Adriano Salvaggio (26) und Andrej Mangold (35), nachgesagt und Stefan erschien sogar höchstpersönlich bei den Dreharbeiten der RTL2-Show, um seine stimmbegabte Gemahlin im Auge zu behalten.

Zwar feuerte Promi-Kollegin Lola Weippert die Affären-Gerüchte um Anna-Carina Woitschack nur noch weiter an, bei Instagram sprach die Sängerin aber ganz offen über ihr Liebesleben und dementierte: Es gab keinen anderen Mann. Denn Anna-Carinas vermeintlicher Flirt liebt längst eine ganz andere.

TV-Star im Liebesglück: Anna-Carina Woitschacks Fremdflirt Adriano Salvaggio hat neue Freundin

Zwischen Anna-Carina Woitschack und Adriano Salvaggio soll es am „Skate Fever“-Set so richtig geknistert haben, doch es scheint bei ein paar Funken geblieben zu sein. Denn der sympathische Lockenkopf, der den meisten aus der Kuppelshow „Love Island“ bekannt sein dürfte, hat sein Herz einer anderen geschenkt: „Germany‘s Next Topmodel“-Star Klaudia Giez (26). Gegenüber bild.de bestätigen die beiden ihr Liebesglück und dürften mit aller Spekulation um sein Verhältnis mit der Schlagersängerin damit endlich aufgeräumt haben.

Wie es für Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack jetzt weitergeht, weiß niemand. Schließlich steht nächstes Jahr eigentlich noch die gemeinsame „Immer wieder Schlager“-Tour an. In den sozialen Medien reagieren Schlagerfans nun auf die Trennung von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Verwendete Quellen: bild.de, promipool.de, people.com