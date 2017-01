Nach Überfall: Kardashian äußert sich erstmals

In Paris ausgeraubt

Los Angeles - Zum ersten Mal seit dem Raubüberfall in Paris hat sich die US-Realitydarstellerin Kim Kardashian geäußert. Sie hat auf ihre typische Art und Weise gemacht.

Die US-Realitydarstellerin Kim Kardashian hat sich erstmals zu dem Raubüberfall geäußert, dem sie im Oktober in Paris zum Opfer gefallen ist - und zwar auf typische Weise: In einem Werbetrailer für die neue Staffel ihrer Reality-Serie "Keeping Up With the Kardashians".

In dem vom Fernsehsender E! veröffentlichten Video berichtet Kardashian ihren Schwestern unter Tränen, wie sie sich fühlte, als Räuber sie in einer Pariser Luxusresidenz überfielen, fesselten und knebelten und ihr Juwelen im Wert von neun Millionen Euro raubten. "Sie werden mir in den Rücken schießen!" habe sie damals gedacht: "Es gibt keinen Ausweg." Es rege sie noch heute total auf, wenn sie nur daran denke.

Nach dem Raubüberfall war Kardashian, die ihre Fans über die sozialen Medien sonst ständig an ihrem Privatleben teilnehmen ließ, in ein ungewohntes Schweigen verfallen. Erst in dieser Woche hatte sie sich nach dreimonatiger Abstinenz über Twitter mit einem Familienfoto zurückgemeldet.

AFP