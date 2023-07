Nach 2 Jahren Zwangspause: Helene Fischer soll 2023 mit ihrer Weihnachtsshow zurückkehren

2019 durften sich Fans das letzte Mal über eine „Helene Fischer Show“ freuen. Dieses Jahr könnte es endlich wieder grünes Licht für die Weihnachtsshow der Schlagerqueen geben.

Düsseldorf – Die Weihnachtsshow von Helene Fischer (38) kommt endlich zurück! Das zumindest sagt die Gerüchteküche der Fans, die gerade fleißig am Brodeln ist. Der Grund ist eine Aussage von Helene Fischer selbst, die für aufmerksame Zuhörer schon wie eine kleine Ankündigung klang.

„Ich habe große Hoffnung“: Helene Fischer spricht bei Konzert über Weihnachtsshow

Auf einem Konzert Ende Mai in Oberhausen hatte die „Atemlos“-Interpretin über ihre „Helene Fischer Show“ gesprochen und den Fans gesagt: „Ich habe große Hoffnung.“ Klingt vielversprechend und nach einem Hoffnungsschimmer für Konzert-Fans, immerhin mussten diese nun schon drei Jahre in Folge aufgrund der Corona-Pandemie auf die beliebte Weihnachtsshow verzichten.

Bevor die Weihnachtshow von Helene Fischer, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, aber überhaupt ein Thema sein kann, muss die Schlager-Ikone erst einmal ihre „Rausch“-Tour abschließen, mit der sie seit April 2023 unterwegs ist und die noch bis Oktober andauern wird. Die nächsten Konzerte finden in Köln (25. August – 30. August), Wien (5. September – 10. September), Arnhem in den Niederlanden (13. September), Zürich in der Schweiz (19. September – 24. September), München (26. September – 1. Oktober) und Frankfurt (3. Oktober – 8. Oktober) statt.

Welche Konzerte stehen auf der „Rausch“-Tour noch an? Köln: 25. August - 2. September

Wien: 5. September - 10. September

Zürich: 19. September - 24. September

München: 26. September bis 1. Oktober

Frankfurt: 3. Oktober - 8. Oktober

Die Helene Fischer Show: Kommt sie Weihnachten 2023 endlich wieder im ZDF?

Die Fans von Helene Fischer hatten eigentlich schon 2022 damit gerechnet, dass die Weihnachtsshow ins Fernsehen zurückkommt. Damals allerdings bestätigte Helene selbst, dass es nach den Jahren der Corona-Pandemie noch zu ungewiss sei. Die junge Mutter, die Ende 2021 mit ihrem Partner Thomas Seitel (38) eine Tochter bekam, versprach allerdings schon damals gegenüber „Bild“: „Die Absagen waren jedoch kein Adieu.“

Dass sie wiederkommen will, steht fest und 2023 wäre die Weihnachtsshow als Anschluss an ihre Mega-Tour wohl der perfekte Zeitpunkt dafür. Offiziell bestätigt wurden die Planungen bisher weder von Helene Fischer noch vom ZDF. „Bild“ ist sich jedoch sicher, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein kann, bis die Verträge unterschrieben werden.

Doch vorher muss sich Helene Fischer von ihrem Trapezunfall erholen. Die Schlagerqueen schlug sich den Kopf am Trapez und musste blutüberströmt die Bühne verlassen. René Casselly hat sich Helene Fischers Unfall mal aus der Sicht eines Akrobaten angeschaut und will wissen: Diesen Fehler hat sie gemacht.