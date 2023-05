Nachfolger vom „Bergdoktor“: ZDF dreht neue Folgen von Arztserie „Dr. Nice“

Von: Lukas Einkammerer

Mit „Dr. Nice“ hat das ZDF, bis es bei „Der Bergdoktor“ weitergeht, eine neue Arztserie am Start. Nach den ersten Episoden dieses Frühjahr dreht der Sender bald weitere Folgen.

Ellmau/Flensburg – Seit 2008 erweist sich „Der Bergdoktor“ für das ZDF mit jeder Staffel als wahrer Quotengarant. Millionen von Fans schalten bei der Arztserie mit Hans Sigl (53) ein und pilgern zu den Fantagen in die Region Wilder Kaiser. Die nächsten Folgen gibt es zwar erst 2024 - das neue Format „Dr. Nice“ dürfte die Wartezeit aber versüßen.

Wer genau hinsieht, kann einige Parallelen zwischen „Der Bergdoktor“ und „Dr. Nice“ erkennen – insbesondere zwischen Dr. Martin Gruber und Dr. Moritz Neiss (Patrick Kalupa, 43). Beide sind taffe und sympathische Mediziner, die gerne mal ohne Arztkittel auftreten und bei beiden steht eine Vaterschafts-Enthüllung im Mittelpunkt. Martin Gruber ist in Wirklichkeit der leibliche Vater von Lilli (Ronja Forcher, 26), der Tochter seines Bruders Hans (Heiko Ruprecht, 50), und Moritz Neiss lernt zu Beginn von „Dr. Nice“ unerwartet seine Tochter Lea (Maj Borchardt) kennen.

Die sehr unterschiedlichen Schauplätze – die Gebirgsortschaft Ellmau und die Hafenstadt Flensburg – mal beiseite, scheinen die Ähnlichkeiten mit „Der Bergdoktor“ bei der Entwicklung von „Dr. Nice“ ganz bewusst gewesen zu sein. Denn Produzent Stefan Raiser verriet im Interview mit „teleschau“, nach was für die Hauptrolle in der neuen Arztserie gesucht wurde: „Nach einem neuen Hans Sigl.“

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“

Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl?

