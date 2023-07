Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern 

3 / 22

Sie erbt Norwegens Thron: Prinzessin Ingrid Alexandra feiert am 21. Januar 2023 ihren 19. Geburtstag. Den Schulabschluss hat die Nachwuchs-Royal in der Tasche, derzeit schmiedet sie Zukunftspläne: Zunächst will sie an der Uranienborg-Schule als Schulassistentin und Umwelthelferin arbeiten. © Ida Bjørvik/dpa