Die nächste Absage: Auch Kylie Minogue will nicht für König Charles singen

Von: Susanne Kröber

Mit Kylie Minogue schlägt jetzt nach Adele, Ed Sheeran, Elton John und Harry Styles ein weiterer Superstar die Einladung zum Krönungskonzert aus. Der Grund? Ihre Landsleute.

London – Am ersten Mai-Wochenende blickt die Welt auf London. 70 Jahre nach seiner Mutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) wird König Charles III. (74) in der Westminster Abbey gekrönt. Ein Highlight, nicht nur für Royal-Fans. Drei Tage lang wird in London groß gefeiert, ein Höhepunkt soll dabei das Krönungskonzert am 7. Mai werden. Doch von den Superstars der Musikszene hagelt es Absagen.

„Nicht das Richtige“: Kylie Minogue macht einen Rückzieher und kommt nicht zum Krönungskonzert

Die Liste der Musiker, die nicht zum Krönungskonzert von König Charles III, kommen, ist inzwischen länger als die Reihe an Zusagen. Von Adele (34), Elton John (75), Ed Sheeran (32) und Harry Styles (29) gab es bereits einen Korb für den Monarchen. Auch die Spice Girls sind nicht mit dabei. Take That wurden zwar als Headliner verpflichtet – allerdings ohne Zugpferd Robbie Williams (49). Und jetzt hat eine weitere Künstlerin einen Rückzieher gemacht, die ganz oben auf der Wunschliste von König Charles stand.

Kylie Minogue (54) soll bereits mit den Organisatoren über einen Auftritt beim Krönungskonzert von Charles III. verhandelt haben, doch jetzt ließ ein Sprecher der Sängerin mitteilen, dass die Australierin sich zum Zeitpunkt der Show nicht in Großbritannien befindet und deshalb nicht auftreten wird. „Sie hat vor Kurzem entschieden, dass sie es nicht für das Richtige hält“, verrät ein Insider gegenüber The Mail on Sunday. Offenbar soll Kylie befürchten, ein Auftritt könnte bei ihren Landsleuten nicht gut ankommen.

Kylie Minogue Geboren: 28. Mai 1968 (Alter 54 Jahre), Melbourne, Australien

Geschwister: Dannii Minogue, Brendan Minogue

Größe: 1,52 m

Größte Hits: The Loco-Motion, I Should Be So Lucky, Can‘t Get You Out of My Head, Slow

„Stimmung im Land erfasst“: Darum will Kylie Minogue nicht für König Charles III. auftreten

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 wächst in Australien der Wunsch nach einer Verfassungsreform. Australien ist Mitglied des Commonwealth of Nations, König Charles III. ist als Oberhaupt des Commonwealth somit auch das australische Staatsoberhaupt. Schon länger liebäugelt das Land mit einem Austritt aus dem Commonwealth. Um die Menschen in ihrer Heimat jetzt nicht vor den Kopf zu stoßen, soll Kylie Minogue lieber auf ihren Auftritt beim Krönungskonzert verzichten.

Das Krönungskonzert von König Charles III. steht unter keinem guten Stern – auch auf Kylie Minogue muss der Monarch verzichten. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Yui Mok/Molly Darlington

„Kylie ist seit vielen, vielen Jahren Ehrenbritin und bewundert die königliche Familie und alles, was sie tut. Aber sie ist auch leidenschaftliche Australierin und hat die Stimmung in einem Land erfasst, das sehr bald eine Republik werden könnte“, so die Quelle laut The Mail on Sunday. 2021 war Kylie Minogue wieder zurück nach Australien gezogen, nachdem sie 30 Jahre lang in London gelebt hatte. Nach der Absage-Flut für das Krönungskonzert schrumpft das Line-up gewaltig zusammen. Mal sehen, ob die Organisatoren es schaffen, noch ein paar Hochkaräter an Land zu ziehen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk