Nazan Eckes ohne Hose: Heißes Foto in den kalten Bergen

Nazan Eckes verbringt derzeit ein paar Tage in den Bergen. Dass es dort trotz der luftigen Höhe ziemlich heiß hergehen kann, hat die RTL-Schönheit nun bewiesen.

Nazan Eckes urlaubt gerade in den Bergen.

Auf Instagram lässt die RTL-Moderatorin ihre Fans an ihren Ferien teilhaben.

Gerade mit einem besonders heißen Post begeistert sie ihre User derzeit.

Zur Winterferienzeit zieht es ja viele in die Berge. Dass man dort aber noch weitaus mehr machen kann, als nur Ski-oder Snowboard-Fahren, zeigt die beliebte Moderatorin Nazas Eckes nun auf ihremInstagram-Account. Denn neben einer Reihe Wintersportfotos findet sich dort auch ein ganz anderer Schnappschuss, der gerade für Schnappatmung vorwiegend bei ihren männlichen Fans sorgen dürfte.

Nazan Eckes sitzt tiefenentspannt vor Berghütte

„Easy like sunday morning“, schreibt Nazan zu ihrem neuesten Post, auf den sie offensichtlich tatsächlich tiefenentspannt vor einer Berghütte sitzt. So idyllisch das Bild auch wirkt, so gibt Nazans Outfit doch ein wenig zu denken auf. So trägt sie zum einen kuscheligen, grauen Rollkragen-Pulli und dicke Socken, die sich perfekt in das Bild eines verträumten Wintertages in den Bergen fügen. Auch die Sonnenbrille auf Nazans Nase wäre der dortigen hohen Strahlkraft der Sonne noch zu verstehen. Doch wer dann erwartet, Nazan würde ihren Winterzauber-Look mit einer Mütze, Daunenweste oder - ganz ausgefallen - gar einer Hose kombinieren, der irrt. So sitzt die hübsche Brünette doch tatsächlich „barbeinig“ auf einer Bank und gibt ihre wohlgeformten Oberschenkel und Waden preis.

Video: Nazan Eckes übernimmt die Sendung Extra von Birgit Schrowange

Nazan Eckes „unten ohne“: „Hast die Hose vergessen“

So sorgt Nazans durchaus freizügiger Post sorgt wie zu erwarten für zahlreiche User-Kommentare. Dabei fühlt sich einer von ihnen sogleich zu einem zarten Hinweis bewogen: „Psst, hast die Hose vergessen“, möchte ihr der Fan zuflüstern. „Psssst, hab eine an, unter dem Pulli“, lautet die augenzwinkernde Antwort der Moderatorin. „Puh, ok“, scheint der User nach der einfachen Klärung dieser brisanten Frage ganz beruhigt - wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es sich wohl weniger um eine „Hose“, als augenscheinlich viel mehr nur um ein „Höschen“ handeln muss, schließlich sucht man Stoff an Nazans Beinen vergeblich. Entsprechend sorgen sich die Fans da auch gleich um die Gesundheit der 43-Jährigen. „Erkälte dich nicht“, schreiben die Fans beim Anblick der halbnackten Nazan auf der doch eigentlich eher frischen Berghütte und fragen bereits: „Ist dir nicht zu kalt?“ Nazan allerdings, passend zu ihrem heißen Post wohl auch innerlich ganz die Heißblüterin, gibt sogleich Entwarnung und schreibt: „Nein, Sonne war krass.“

Fans begeistert von Nazans Hütten-Post

Genauso „krass“ scheinen die Fans ihre Nazan zu finden - auch wenn andere Worte wählen, um ihr Gefallen auszudrücken. „Du bist eine Göttin“, schreiben die User beispielsweise, finden die RTL-Moderatorin „so heiß wie die Wüste“ und meinen „da schmilzt der Schnee“. „Du hast wunderschöne Beine“, staunen die Fans außerdem beziehungsweise finden gleich die ganze Nazan „atemberaubend wunderschön“ und einfach nur „eine tolle Frau“.

Zuschauer freuen sich auf Wiedersehen mit Nazan beim RTL-Magazin „Extra“

Bei all den Schwärmerein freuen sich die Zuschauer bereits auf ein baldiges Wiedersehen mit der schönen Moderatorin im TV: „Freu mich schon auf die erste Sendung ,Extra‘ dieses Jahr“. Tatsächlich wird die bereits am 06. Januar 2020 um 22.15 auf RTL ausgestrahlt und nun eben nicht mehr wie gewohnt mit Birgit Schrowange, sondern Nazan Eckes, die nach 25 Jahren deren Nachfolge übernimmt. Zuletzt zeigten sich die beiden Frauen noch in ungewohnter Pose auf einem gemeinsamen Bild. Wenig später erntete Nazan dann sowohl Lob, als auch Kritik für ihre erste Sendung.