Dschinghis Khan kommt wieder! Erfolgskomponist Ralph Siegel lässt die Band wieder auferstehen

Von: Maria Zsolnay

Teilen

Überraschungsparty für Laura Siegel (40) beim Käfer am 8. Mai 2023, rechts Erfolgskomponist Ralph Siegel. © Heinz Weissfuss

Moskau, Moskau - der Megahit fehlt heute noch auf keiner Party, deshalb lässt Ralph -Siegel seine Kultband der 70er-Jahre wieder aufleben: Dschinghis Khan! „Die Band kommt wieder. Wir arbeiten seit Monaten an der Choreografie, den Songs und den Kostümen“, verriet Laura Siegel am Rand ihres 40. Geburtstages.

Mit dabei bei der Neuauflage der Kult-Band: Telamo-Chef Ken Otremba, der eine CD und eine Tournee ankündigte. Die Bandmitglieder, im Durchschnittsalter von 25 Jahren, habe man bereits gecastet. „Dschinghis Khan soll akrobatischer werden, also eine richtige Showband“, so Otremba. In den nächsten Wochen will Siegel Dschinghis Khan vorstellen - doch erst einmal feiert sein Musical Ein bisschen Frieden Premiere im Festspielhaus Füssen.

Dschinghis Khan: TV-Auftritt der Pop-Band von Ralph Siegel in den 70er Jahren. © dpa Picture-Alliance / Jazz Archiv/Hardy Schiffler

Dschinghis Khan-Schöpfer Ralph Siegel gewann Prozess

Erst im Jahr 2022 hat Siegel einen Prozess gegen den ehemaligen Sänger Wolfgang Heichel gewonnen, der versucht hat, mit einer Dschinghis- Khan-Formation Geld zu verdienen. Das Münchner Landgericht sah Siegel als Produzenten und Schöpfer an. 2018, zur Fußball-WM im Russland, stellte Siegel bereits eine neue Dschinghis-Khan-Formation zusammen.