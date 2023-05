Neue Rubrik bei „Immer wieder sonntags“: Marie Reim macht den Anfang

Von: Lukas Einkammerer

Die neue Staffel von „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross hat schon jetzt einige Änderungen in petto. So scheint es künftig eine neue Rubrik zu geben – bei der am 7. Mai Marie Reim auftritt.

Rust – Der Frühling hält endlich Einzug in Deutschland und passend zum Beginn der warmen Jahreszeit startet am 7. Mai die neue Saison von „Immer wieder sonntags“. Als Moderator steht bei der beliebten ARD-Sendung wieder Stefan Mross (47) vor der Kamera und lädt zahlreiche namhafte Gäste zu sich in den Wasserpark „Rulantica“ in Rust ein. Auch 2023 warten brandneue Programmpunkte auf die Zuschauer und versprechen schon jetzt, jede Menge frischen Wind ans Set zu bringen.

Staffelauftakt am 7. Mai: Marie Reim spielt bei „Immer wieder sonntags“ in neuem Format mit

Bis zum Sendestart sind es nur noch wenige Tage, dennoch wurde die kommende Saison von „Immer wieder sonntags“ von viel Unsicherheit begleitet. Wegen des Strafbefehls, der 2022 gegen Stefan Mross nach einer Handgreiflichkeit in einem Hotel erlassen wurde, befürchteten viele Fans seinen Rausschmiss aus dem ARD-Format. Außerdem war nach seiner Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) lange Zeit nicht klar, ob dies das Ende für ihr Format „Starküche“ bedeuten würde.

Mittlerweile ist aber klar: Stefan Mross bleibt als Moderator bestehen und auch wenn die Zukunft der „Starküche“ noch immer ungewiss ist, kündigte Anna-Carina Woitschack an, am 23. Juli bei „Immer wieder sonntags“ aufzutreten.

Indessen scheint es in den kommenden Wochen auch einen neuen Programmpunkt für Mross‘ Promigäste zu geben. Wie sich derrasendereporter.com auf eine inzwischen abgelaufene Instagramstory von Marie Reim (22) beruft, soll die Tochter von Matthias Reim (65) und Michelle (51) in der Folge vom 7. Mai Spenden für die Tierschutzorganisation Paws United erspielen. Dass es sich dabei nicht nur um ein einmaliges Event, sondern um ein wöchentlich wiederkehrendes Format zu handeln scheint, klingt einleuchtend.

Neues Format in der Saison 2023: Fans können bei „Immer wieder sonntags“ gegen Stefan Mross antreten

Ob es bei „Immer wieder sonntags“ künftig wiederholt ein solches Spenden-Spiel für die Stargäste von Stefan Mross geben wird, ist zwar bislang noch nicht offiziell bestätigt worden, die einzige Änderung im Ablauf der Sendung wäre es dieses Jahr aber keineswegs. Denn erst vor kurzem kündigte die Facebook-Seite von „Immer wieder sonntags“ eine neue Rubrik an, bei der Fans Stefan Mross herausfordern können.

Bei der ersten Folge der neuen Saison von „Immer wieder sonntags“ ist Marie Reim zu Gast. Die Schlagersängerin wird dabei Spenden für einen Tierschutzverein erspielen. © IMAGO/HOFER; IMAGO/Bildagentur Monn (Fotomontage)

„Wir suchen versteckte Talente!“, heißt es, „Egal, ob Ihr die längste Apfelschale am Stück schälen oder Euer Lieblingslied auf der Nasenflöte spielen könnt – Zeigt uns Euer Talent und fordert Stefan Mross bei ‚Immer wieder sonntags‘ damit heraus!“ Bewerben können sich Interessierte ab sofort mit einem Video. Als er am vergangenen Wochenende zu Gast bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ war, verriet Stefan Mross zudem erste Details über die neue Staffel von „Immer wieder sonntags“. Verwendete Quellen: derrasendereporter.com