Neue Staffel „Die Bergretter“ kommt deutlich früher ins TV

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Die letzte Staffel von „Die Bergretter“ startete deutliche später als gewohnt. Neue Geschichten aus Ramsau gibt es dieses Mal aber wieder früher.

Ramsau – Ein ganz so dramatisches Ende wie „Der Bergdoktor“ nahm die 14. Staffel von „Die Bergretter“ zwar nicht, dennoch stehen nach der Ausstrahlung der vorerst finalen Episode „Grüner Mond“ noch viele ungelöste Fragen im Raum. Bis diese endlich beantwortet werden, dauert es zwar noch eine Weile, einen Grund zur Freude gibt es für Fans der ZDF-Heimatserie aber trotzdem. Denn ganz so lange wie letztes Mal müssen sie auf neue Geschichten aus Ramsau dieses Mal nicht warten.

Cliffhanger-Ende und großes Drama: 14. „Bergretter“-Staffel hat vieles offen gelassen

Im Kern der Handlung der 14. „Bergretter“-Saison stand neben waghalsigen Rettungsaktionen vor allem die aufgewühlte Gefühlswelt von Hauptfigur Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46). Nach der Trennung von Katharina (Luise Bähr, 43) am Ende der 13. Staffel und dem überraschenden Serientod von Jessika Pollath (Maxi Warwel, 40) gleich in der anschließenden Folge gab es für den Leiter der Bergwacht nur noch einen Ausweg: Ramsau verlassen und vor den tragischen Ereignissen in seinem Leben fliehen.

Familiendrama, Tränen und Abschiede: Die 16. „Bergdoktor“-Staffel in Bildern Fotostrecke ansehen

Zwar sah es wochenlang ganz danach aus, als würde Markus Kofler seiner Heimat für immer den Rücken kehren und stattdessen mit seiner neuen Flamme Nina (Josephin Busch, 36) auf Himalaya-Expedition gehen, am Ende entschied er sich jedoch dagegen. Ende gut, alles gut, ist es aber noch nicht, denn das Finale der 14. „Bergretter“-Staffel ließ Zuschauer mit einem Cliffhanger-Ende zurück – Jessikas altes Walkie-Talkie, das eine Spur zu ihrer noch immer verschollenen Leiche sein könnte.

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl (53) verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

Alles beim Alten: „Die Bergretter“ starten 2023 wieder im Herbst

Ob Markus, Katharina, Tobias (Markus Brandl, 48) und Co. ihre verstorbene Kollegin finden können – das erfahren Zuschauer wohl erst in den neuen „Bergretter“-Episoden, für die derzeit schon fleißig gedreht wird. Einen genauen Starttermin gibt es zwar noch nicht, wie das ZDF nun bekannt gegeben hat, soll es diesen Herbst aber schon so weit sein. Wer sich erinnert: Aufgrund der Fußball-WM in Katar starteten die „Bergretter“ anstatt Ende 2022 erst dieses Frühjahr, 2023 scheint man aber wieder den altbewährten Kurs eingeschlagen zu haben.

Gute Nachrichten für alle Fans von „Die Bergretter“. Die neuen Folgen der ZDF-Heimatserie sollen schon diesen Herbst starten. © ZDF/Barbara Bauriedl (Fotomontage)

Vor dem großen Staffelauftakt im Herbst können sich Fans ab dem 1. Juni schonmal gebührend einstimmen, denn das ZDF zeigt dann immer donnerstags um 20:15 Uhr fünf Wiederholungsfolgen der 12. „Bergretter“-Staffel. Wer Ramsau besonders vermisst, kann sich also schon bald auf ein Wiedersehen mit Markus Kofler und seinen Kollegen freuen. Nach dem Serientod von Jessi steht bereits fest, wer Maxi Warwels Nachfolgerin bei „Die Bergretter“ wird. Verwendete Quellen: ZDF