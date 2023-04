Neue Zahlen zeigen: ZDF-Serie „Der Schwarm“ stellt trotz heftiger Kritik neuen Rekord auf

Sensationserfolg

Bei den Kritikern schnitt „Der Schwarm“ eher mittelmäßig ab. Den überragenden Zahlen zufolge scheint die Buchverfilmung den Zuschauern aber gefallen zu haben.

Mainz – Dass negative Rezensionen und kommerzieller Erfolg durchaus Hand in Hand gehen können, hat die ZDF-Verfilmung von Frank Schätzings (65) Bestseller „Der Schwarm“ mehr als bewiesen. Obwohl viele Kritiker und Fans des Sci-Fi-Romans von der Umsetzung im Zweiten Programm alles andere als begeistert waren, kann das sündhaft teure Großprojekt einen Erfolg nach dem anderen verbuchen und steht auch in den neuesten Zuschauerzahlen wieder an der Spitze.

Trotz Kritik von Autor und Fans: ZDF-Serie „Der Schwarm“ ist ein Sensationserfolg

Vernichtende Kritiken für die Adaption einer erfolgreichen Buchvorlage sind keine Seltenheit und auch bei „Der Schwarm“ stoßen die Kontraste zwischen Roman und Serie auf eine eher durchwachsene Resonanz. „Thema verfehlt, setzen, 6“, urteilte ein Fan nach Ausstrahlung der ersten Folge auf Twitter, „Wie kann man ein so wunderbares Buch so vergurken?“, schrieb ein anderer. Selbst Frank Schätzing strafte den ZDF-Achtteiler in einem Interview mit Die Zeit als „rühr- und redseliges Beziehungskisten-TV“ und „zusammengeschusterten Unsinn“ ab.

Die mangelnde Euphorie seitens des Autors und vieler seiner Leser scheint die Zuschauerzahlen aber recht wenig beeinflusst zu haben. Denn neben der ersten, rekordverdächtigen Gesamtquote von „Der Schwarm“, verzeichnet die Serie auch Wochen nachdem das Finale über die Bildschirme geflimmert ist, noch immer neue Erfolge. Auf der von der AGF Videoforschung kürzlich veröffentlichten Hitliste der meistgestreamten ZDF-Sendungen im März stehen alle vier Doppelfolgen von „Der Schwarm“ an oberster Stelle und haben die hauseigene Konkurrenz weit hinter sich zurückgelassen.

Rekordverdächtige ZDF-Produktion: „Der Schwarm“ ist die meistgestreamte deutsche Serie

Spitzenreiter ist in der AGF-Auswertung wie zu erwarten die Doppel-Premierefolge. Diese konnte beim Gesamtpublikum allein seit Veröffentlichung in der ZDFmediathek am 22. Februar 1,694 Millionen Zuschauer erreichen und kam zusammen mit der TV-Ausstrahlung am 6. März auf 14,681 Millionen Fernsehende. Auf der Streamingplattform erreichten die zweite und dritte Folge 1,571 Millionen und 1,563 Millionen und das große Finale 1,308 Millionen Zuschauer.

Dabei handelt es sich nicht nur um eine monatliche Bestleistung, denn wie das Magazin Meedia erklärt, gilt „Der Schwarm“ damit als erfolgreichste deutsche Streaming-Serie seit der Umstellung auf die Messung der Nettoreichweite, bei der jeder Zugriff nur einfach gewertet wird. Eine beachtliche Leistung, die so schnell bestimmt kein anderes Format wiederholen wird.

Die schlechten Kritiken hin oder her, „Der Schwarm“ ist in finanzieller Hinsicht ein Erfolg auf ganzer Linie – was das ZDF in Anbetracht der Produktionskosten in Höhe von 40 Millionen Euro bestimmt freuen dürfte. Indessen hat das ZDF nach dem Ende von „Der Bergdoktor“ mit „Dr. Nice“ einen „neuen Hans Sigl“ gefunden. Verwendete Quellen: agf.de, meedia.de, luxatic.com

