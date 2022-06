Neues Foto zum Vatertag: Prinz William strahlt mit seinen Kindern um die Wette

Von: Larissa Glunz

Im Familienurlaub in Jordanien posierte Prinz William mit seinen Kindern George, Charlotte und Louis. Zum Vatertag enthüllte der Palast das bisher ungesehene Foto. © picture alliance/dpa/Kensington Palace/PA Media

Prinz William will den Vatertag in Großbritannien nicht unbemerkt verstreichen lassen. In den sozialen Netzwerken hat der Palast ein bisher ungesehenes Foto geteilt, das den Familienvater inmitten seiner Kinder zeigt. George, Charlotte und Louis können sich glücklich schätzen.

London – Prinz Williams (39) gute Laune kann aktuell wohl nichts vertreiben. Nur wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag kann der Ehemann von Kate Middleton (40) einen weiteren wichtigen Tag begehen. Zum Vatertag teilt das Herzogspaar ein neues Foto, mit dem sie die Herzen der Fans im Sturm erobern.

Royale Bilderbuchfamilie: William liebt seine Kinder über alles

In England wird der Vatertag am dritten Sonntag im Juni begangen, dieses Jahr können sich alle Papas und Vatis am 19. Juni über Glückwünsche freuen. Eine Karte mit ein paar netten Worten haben sicherlich auch Prinz George (8) und seine Geschwister Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) vorbereitet. Die drei Cambridge-Sprösslinge sind der ganze Stolz von William und Kate.

Wenn Prinz William über seine Kinder spricht, gerät er gerne mal ins Schwärmen, in seiner Vaterrolle geht der 39-Jährige voll auf. Sein Familienglück teilt der älteste Sohn von Prinz Charles (73) auch mit anderen, wie ein Blick auf das neue Foto aus dem Palast zeigt. Auf dem herzerwärmenden Bild lachen William und sein Nachwuchs freudestrahlend in die Kamera, Nesthäkchen Louis hat es sich auf den Schultern seines Vaters gemütlich gemacht.

Williams Vatertagsgruß wird von Royal-Fans gefeiert

„Wir wünschen Vätern und Großvätern auf der ganzen Welt einen schönen heutigen Vatertag“, verkündet die fünfköpfige Familie auf Twitter und Instagram. Ihre Follower zeigen sich begeistert von der Aufnahme, die im letzten Herbst während eines Urlaubs in Jordanien entstanden ist. „Was für eine wunderschöne Familie“ lobt ein User, während ein anderer „die pure Freude auf diesen Gesichtern“ erkennt.

Die Instagram-Nutzer sind sich einig: Das „schöne Foto“ von Prinz William und seinen Kindern erntet nur lobende Worte. (Fotomontage) © Screenshot/Instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Den nächsten Vatertag wird William vermutlich nicht mehr in seiner Wohnung im Kensington-Palast zelebrieren. Noch in diesem Sommer wollen William und Kate offenbar mit ihren Kindern nach Windsor ins Adelaide Cottage umsiedeln. Verwendete Quellen: instagram.com/dukeandduchessofcambridge