Neuzugang beim Bergdoktor: Kurz vor Drehbeginn verrät Ronja Forcher erste Details zur 17. Staffel

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Die Vorbereitungen für die 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ laufen auf Hochtouren. Wie „Lilli Gruber“-Darstellerin Ronja Forcher nun verrät, dürfen sich Fans auf einen Zugang freuen.

München/Ellmau – Seit 2008 begeistert „Der Bergdoktor“ jetzt schon seine Fans. Die 16. Staffel ging höchst dramatisch zu Ende. Ob Mama Gruber den Serientod sterben muss oder nicht, erfahren Fans erst im neuen Jahr. Doch „Lilli Gruber“-Darstellerin Ronja Forcher (26) gibt jetzt schon kleine Einblicke in die neue Staffel und verrät: Es wird einen Neuzugang geben.

Nach dramatischen Bergdoktor-Staffelfinale: Ronja Forcher zeigt Drehbuch zur neuen Staffel

Die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ endete mit einem echten Cliffhanger. Lisbeth liegt nach ihrem Zusammenbruch im Koma. Die ganze Familie Gruber bangt um sie und Martin hat seine Reise nach New York abgeblasen. Fans fragen sich nun verzweifelt: Wacht sie wieder auf oder stirbt sie den Serientod? Um das herauszufinden, müssen sie sich noch bis zur 17. Staffel, deren Dreharbeiten im April starten sollen, gedulden.

Familiendrama, Tränen und Abschiede: Die 16. „Bergdoktor“-Staffel in Bildern Fotostrecke ansehen

Doch Ronja Forcher gibt ihren Fans auf Instagram jetzt schon ein paar Einblicke in die neue Staffel. Vor ein paar Tagen hat sie das Skript für die erste Folge der 17. Staffel bekommen. Aufgeregt hat sie das streng geheime Drehbuch mit ihren Fans geteilt – natürlich war der Titel der Folge geschwärzt. Jetzt gibt es neue spannende News: Fans dürfen sich auch auf neue Rollen freuen.

Umwerfend schön: So sah „Bergdoktor“-Star Monika Baumgartner in jungen Jahren aus Lisbeth gehört zum Bergdoktor, wie Martin Gruber oder die dramatischen Liebesgeschichten. Die Schauspielkarriere von Monika Baumgartner begann aber schon viel früher. Damals noch mit Dauerwelle und grellen Aerobic-Outfits.

Neuzugang beim Bergdoktor: Kurz vor Drehbeginn verrät Ronja Forcher erste Details zur 17. Staffel

„Heute den ganzen Tag Konstellations-Casting für eine zukünftige Rolle beim Bergdoktor“, schreibt Ronja Forcher in ihre Instagram-Storys. Wer die neue Rolle bekommen hat und wie er oder sie in die chaotische Welt von Martin Gruber passt, hat sie noch nicht verraten. Allerdings scheint der Neuzugang viel mit Lilli Gruber zu tun zu haben, sonst müsste Ronja Forcher ja kaum beim Casting dabei sein und mit jedem der sechs Anwärter eine Szene durchspielen.

Neuzugang beim Bergdoktor: Kurz vor Drehbeginn verrät Ronja Forcher erste Details zur 17. Staffel © Instagram/ronjaforcher

„Heute 6-mal die gleiche Szene gespielt, mit 6 verschiedenen Personen. Ich bin so durch“, lässt Ronja Forcher ihre Fans nach diesem Casting-Marathon wissen. „Aber es war so cool und toll wieder für einen Tag in meine Rolle Lilli Gruber zu schlüpfen, bevor es in ein paar Wochen mit der Staffel 17 losgeht“, freut sich der Bergdoktor-Star.

Apropos Bergdoktor: Rebecca Immanuel arbeitet derzeit noch an einem anderen Projekt – und zeigt sich dabei stark verändert und tauscht Arztkittel gegen Leo-Look. Verwendete Quellen: Instagram/ronjaforcher