New Yorker Polizei bereitet Haftbefehl gegen Weinstein vor

Die Lage für Harvey Weinstein wird immer misslicher. Wie die New Yorker Polizei nun mitteilte, möchte sie den Filmproduzenten in Haft nehmen - und hätte dies auch längst getan.

New York - Dem über Vergewaltigungsvorwürfe gestürzten Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein droht möglicherweise die Verhaftung: Die New Yorker Polizei kündigte am Freitag an, einen Haftbefehl gegen Weinstein wegen Vergewaltigung vorzubereiten. Würde Weinstein sich in New York aufhalten, "dann würden wir ihn unverzüglich festnehmen", sagte der Chefermittler der New Yorker Polizei, Robert Boyce. Da Weinstein aber in einem anderen Bundesstaat sei und der Vergewaltigungsfall einige Jahre zurückliege, müsse zunächst vor Gericht ein Haftbefehl erwirkt werden, sagte Boyce. Dafür stelle die Polizei gerade Beweismaterial zusammen.

Vergewaltigungsvorwurf „glaubwürdig“

Konkret geht es um den Fall der Schauspielerin Paz de la Huerta.Sie hatte Weinstein beschuldigt, sie 2010 zwei Mal in New York vergewaltigt zu haben. De la Huerta habe gegenüber der Polizei eine Aussage gemacht, die "glaubwürdig und detailreich" gewesen sei, sagte Boyce. "Wir haben hier einen richtigen Fall." In den vergangenen Wochen hatten sich mehr als hundert Frauen gemeldet, die Weinstein im Verlauf der vergangenen drei Jahrzehnte belästigt haben soll. Die Anschuldigungen reichen von sexueller Aufdringlichkeit bis hin zu Vergewaltigung. Vor seinem tiefen Fall galt Weinstein als einer der einflussreichsten Hollywood-Produzenten.

dpa