Krönung von König Charles III.: Prominente Gäste aus aller Welt erwartet

Von: Jonas Erbas

Am Samstag (6. Mai) wird König Charles III. in London gekrönt. Parallel dazu wird auch die Krönung seiner Gattin Camilla vorgenommen. Alle Geschehnisse im News-Ticker.

Übersicht zu König Charles‘ Krönung : TV-Übertragung, Zeitplan und Ablauf

: TV-Übertragung, Zeitplan und Ablauf Der News-Ticker zur Krönung von König Charles III. wird am Tag der Zeremonie fortlaufend aktualisiert.

Update vom 4. Mai, 20:00 Uhr: Etwa 2000 Gäste sollen an der royalen Zeremonie in der Westminster Abbey teilnehmen. Zum Vergleich: Bei der Krönung von Queen Elizabeth II. (†96) hatte man noch rund 8000 Gäste empfangen. Die Gästeliste derer, die Charles‘ Krönung beiwohnen werden, ist prominent besetzt: Neben Angehörigen anderer Königshäuser sind auch hochrangige Politiker und Persönlichkeiten aus der Unterhaltungswelt geladen.

Auch Fußballstar David Beckham (48) soll auf der Krönungs-Gästeliste stehen (hier im April 2019 mit Charles im Londoner Natural History Museum) © PA Images/Imago

Völlig unerwartet ereignete sich kurz vor der Krönung von König Charles III. eine Tragödie mit Auswirkungen auf die Zeremonie. Der Herzog von Buccleuch und Queensberry (69) verlor am Sonntag seine Ehefrau (†68). Aufgrund des Todesfalls wird er unter Umständen nicht an den Festivitäten teilnehmen können – obwohl er Teil des Krönungsprozesses ist.

London im Krönungsfieber: Flaggen säumen die Straßen, sogar Zoos dekoriert

Update vom 4. Mai, 17:00 Uhr: Die britische Hauptstadt befindet sich bereits wenige Tage vor der Krönung von König Charles III. in Feierlaune: Bilder zeigen, wie Flaggen des Vereinigten Königreiches und dessen vier Landesteile (England, Schottland, Wales und Nordirland) die Innenstadt säumen. Sogar die Gehege im Londoner Zoo wurden festlich dekoriert.

Egal, ob im Londoner Zoo oder auf der Straße vor dem Buckingham Palace: In der Hauptstadt erwartet man die Krönung von Charles III. bereits sehnsüchtig © Cover-Images/NurPhoto/Imago

Besonders beliebt ist allerdings die Route zwischen dem Buckingham Palace und der Westminster Abbey, wo die Zeremonie stattfindet. Schon jetzt haben sich einige Königstreue hinter den Straßenbarrikaden versammelt und dort teilweise Zelte aufgeschlagen, um am Samstag dem König aus nächster Nähe zujubeln zu können.

König Charles III. wird am Samstag in London gekrönt: TV-Übertragung, Zeitplan und Ablauf

Erstmeldung vom 4. Mai, 16:00 Uhr: London – Am Samstag (6. Mai) steht in Großbritannien ein geschichtsträchtiger Tag an: Charles III. (74) wird am Mittag (12:00 Uhr deutscher Zeit) gekrönt – er ist der 40. Monarch, der sich dieser Zeremonie unterzieht. Alle Infos zu TV-Übertragung, Zeitplan und Ablauf der Krönung gibt es hier im Überblick.

In der Westminster Abbey, einem der berühmtesten und traditionsreichsten Wahrzeichen Londons, wird am Samstag die Krönung von König Charles III. vollzogen © John Lamparski/NurPhoto/Imago

Zum ersten Mal seit 1937 wird mit Camilla (75) eine Königsgemahlin mitgekrönt. Den traditionsgemäßen Gottesdienst wird der Erzbischof von Canterbury, das spirituelle Oberhaupt der Church of England, in der Westminster Abbey abhalten. Seit 1066 ist die Abtei im Zentrum Londons Schauplatz jeder Krönung gewesen.