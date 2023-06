Fertiges Buch von Rammstein-Sänger Till Lindemann und Freund Joey Kelly erscheint erstmal nicht

Was ist denn das für ein Schwachsinn? Was hat ein Buch damit zu tun? Was ich momentan sehe ist, dass sich viele jetzt zu diesem Thema melden und mit ihren Berichten die Hand aufhalten. Es gilt die Unschuldsvermutung, was wenn es gar nicht so war? Es gibt leider so viele falsche Vorwürfe, dass man einen Menschen mit Nichts zerstören kann. Kachelmann ist doch das beste Beispiel, es wird behauptet, er musste die Unschuld beweisen war aber nachher weg vom Fenster. So kann und darf es einfach nicht weitergehen. So etwas darf auch vorher nicht an die Öffentlichkeit, bis feststeht, dass es so war. Wie arm ist diese Welt doch geworden. Überall Moralapostel aber keiner kennt die Wahrheit.