Große Sorge um Jürgen Drews: Schlagerkollegen erreichen ihn nicht mehr - selbst am Geburtstag nicht

Von: Lukas Einkammerer

Seitdem er seine Karriere beendet hat, ist es besorgniserregend still um Jürgen Drews geworden. Auch mit vielen seiner Schlagerkollegen scheint der Kontakt abgebrochen zu sein.

Dülmen-Rorup – Fast 50 Jahre lang war Jürgen Drews (78) aus der Welt des deutschsprachigen Schlagers nicht mehr wegzudenken und trug dank seiner Erfolge auf der legendären Partymeile Ballermann den feierlichen Spitznamen „König von Mallorca“. Ende Januar beendete das Musik-Urgestein jedoch mit einem allerletzten Fernsehauftritt seine illustre Karriere. Seitdem ist es überraschend still um ihn geworden – was seinen ehemaligen Kollegen zu denken gibt.

„Tut sich momentan ein bisschen schwer“: Mickie Krause hat keinen Kontakt zu Jürgen Drews mehr

Egal ob als Schlagersänger mit unvergesslichen Hits wie „Ein Bett im Kornfeld“ oder vor der Kamera für diverse Film- und TV-Produktionen – von einem Lebenslauf wie dem von Jürgen Drews können viele Newcomer heute nur träumen. Mit „Der große Schlagerabschied“ flimmerte am 14. Januar 2023 die letzte Fernsehsendung mit Drews über die Bildschirme. Nach diesem musikalischen Schlussstrich der Extraklasse, bei dem ihm unzählige seiner Kollegen die Ehre erwiesen, hat sich der „König von Mallorca“ zurückgezogen – und in letzter Zeit kaum noch ein Lebenszeichen von sich gegeben.

Seitdem er Anfang des Jahres endgültig seinen wohlverdienten Ruhestand eingeläutet hat, ist die Kommunikation zwischen Jürgen Drews, der an der Nervenkrankheit Polyneuropathie leidet, und seinen Fans deutlich abgeflaut. Am 15. Januar ließ der gebürtige Brandenburger den „Schlagerabschied“ auf Instagram Revue passieren, weitere Postings gab es auf der Bilderplattform in den vergangenen Monaten aber nicht mehr. Und auch mit seinen Kollegen scheint er keinen besonders regen Austausch mehr zu pflegen.

„Es ist nicht so einfach, Jürgen zu erreichen“, erklärte Ballermann-Star Mickie Krause (53) kürzlich gegenüber web.de, „Das ist mir zuletzt nicht gelungen, auch nicht an seinem Geburtstag im April. Ich glaube, er tut sich momentan ein bisschen schwer.“ Was der Grund dafür ist, wisse der „Eine Woche wach“-Interpret zwar nicht, er habe sich aber vorgenommen, „Jürgen und Ramona noch einmal zum Grillen einzuladen.“

Trotz Mega-Karriere: Jürgen Drews bekommt kaum Rente Fast 50 Jahre lang stand Jürgen Drews auf den ganz großen Bühnen und hat eine Karriere hingelegt, die ihm so schnell keiner nachmachen wird. Man würde meinen, dieser Erfolg würde sich heute in einer beachtlichen Rente widerspiegeln – dem ist jedoch überhaupt nicht so. „Das sind noch nicht mal 200 Euro. Davon kann ich mit Ramona einmal schön essen gehen. Das war’s“, erklärte das Schlager-Urgestein bereits 2020 gegenüber BILD. Finanzielle Sorgen hätte er aber trotzdem keine. „Ich habe vorgesorgt und mein Geld gut angelegt.“ Quelle: bild.de

Nach Karriere-Aus: Jürgen Drews verrät, wie er den Ruhestand verbringt

Ein Instagramaccount, der völlig brach liegt und abgebrochener Kontakt mit anderen Schlagerstars – für die Fans von Jürgen Drews dürften diese Entwicklungen Grund zur Sorge sein. Zwar hat er sich aus der Öffentlichkeit in den Monaten, die seit dem „Schlagerabschied“ vergangen sind, größtenteils zurückgezogen, Angst um sein Wohlbefinden muss man sich aber nicht machen, wie Drews gegenüber der Zeitschrift Frau mit Herz deutlich machte. „Ich genieße die Zeit zu Hause, mit Ramona, Joelina, mit unseren Hunden und im Garten“, zitiert schlagerradio.de den „Barfuß durch den Sommer“-Sänger.

Anfang des Jahres beendete Jürgen Drews seine Karriere. Kontakt mit seinen Kollegen wie Mickie Krause scheint er heute kaum noch zu haben. © IMAGO/BOBO; IMAGO/osnapix (Fotomontage)

Zu wissen, dass es ihrem großen Idol gut geht, zaubert den Schlagerfans bestimmt ein Lächeln ins Gesicht, erst im Mai mussten die treuen Anhänger von Drews aber eine große Enttäuschung hinnehmen. Denn die offizielle Fangruppe von Jürgen Drews bei Facebook musste plötzlich geschlossen werden. Verwendete Quellen: web.de; schlagerradio.de; bild.de