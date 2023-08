Nicht Meghans, nicht Kates: Das teuerste royale Brautkleid kostete 7 Millionen

Von: Annemarie Göbbel

Einmal im Leben die Schönste sein, das wollen viele Bräute. Deshalb wird beim Hochzeitskleid eher nicht gespart. Bei Royals liegt die Messlatte allerdings sehr hoch.

London – Laut Tradition sollte die Braut zur Hochzeit etwas Altes, Neues, Geliehenes, Blaues und einen Glückspfennig im Schuh tragen. Dieser bekannte Hochzeitbrauch geht auf einen alten englischen Reim zurück. Er besagt: „Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue, A Sixpence in your Shoe“. Bei royalen Bräuten könnte man dem Sprichwort mühelos eine weitere Kategorie hinzufügen: Etwas Teures – doch wessen royale Brautrobe stellte bisher in puncto Kosten alle anderen in den Schatten? Verraten sei schon: Meghan Markle (42) oder Kate Middleton (41) waren es nicht.

Die Braut mit der teuersten Hochzeit war die des Kronprinzen von Brunei

Der erste Verdacht fällt auf das Kleid einer orientalischen Märchenhochzeit. Am 9. September 2004 heiratete der Kronprinz des südostasiatischen Ölsultanats Brunei, Muhtadee Billah (49), seine erst 17 Jahre alte bürgerliche Braut Sarah Salleh (36). Die Braut trug bei der nach Angaben der Organisatoren teuersten Hochzeit ein traditionelles malaiisches Gewand in saphirblau im Wert von vier Millionen Euro. Dazu bedeckte sie sich mit einem passenden, bis zum Boden reichenden Seidenschleier.

Vergleichsweise weit abgeschlagen sahen dagegen im Cinderella-Traumkleid von Alexander McQueen für 334.000 Euro Prinzessin Kate und mit ihrer Givenchy-Satin-Robe für 141.570 Euro Herzogin Meghan aus der Hochzeitswäsche. Dennoch war die Schleppe der Prinzessin von Wales handbestickt und drei Meter lang. Meghan Markles Hochzeit mit Prinz Harry schlug dafür um Längen die durchschnittlichen Kosten einer Hochzeit in Großbritannien (laut myself.de geschätzte 22.400 Euro), mit offenbar 37 Millionen Euro.

Meghan Markles geheimnisvolles „Etwas Blaues“ Wurde bisher angenommen, Meghans „Blaues“ sei der Aquamarinring von Prinzessin Diana gewesen, täuscht man sich. Der Ring ist natürlich aufgrund seiner Herkunft mit Sicherheit unbezahlbar. Sein materieller Wert liegt bei etwa 100.279 Euro, doch Meghans „Blaues“ kam erst durch die Designerin Clare Waight Keller, ihres Zeichens im Jahr der Hochzeit die erste weibliche künstlerische Leiterin von Givenchy, ans Licht.



Als sie Meghans Brautkleid-Vision zum Leben erweckte, erzählte sie Vanity Fair, wo sie heimlich blauen Stoff aus dem Kleid, das die damals zukünftige Herzogin bei ihrem ersten Date mit Harry trug, einnähte – und wie es aussah. „Wir haben ihn im Grunde in den Saum des Hochzeitskleides eingenäht, sodass sie die Einzige war, die wusste, dass er dort war. Es war ein kleines blaues Gingham-Karo“, erzählte der britische Designer über Meghans persönliche „Something Blue“-Tradition. „Es war das perfekte persönliche Erinnerungsstück, das heimlich im Kleid versteckt war“, fügte sie hinzu.

Am 24. Mai 2004 heiratete Kronprinz Felipe die geschiedene TV-Journalistin Letizia Ortiz

Die Königin von Spanien Felipe (50) erschien vor dem Altar in einem langen, elfenbeinfarbenen Kleid aus Seide von Manuel Pertegaz (96), dessen Schnitt ungewöhnlich für ein royales Brautkleid war. Es war schmal geschnitten und ging in eine mehr als vier Meter lange Schleppe über. Sie ließ sich nicht vom Brautkleid abnehmen, sondern war fest damit verbunden. Hinzu kamen unten ausgestellte Ärmel, die mit Lilien und Ähren bestickt waren.

Die Braut, die sich ihr Hochzeitskleid sieben Millionen kosten ließ, ist ansonsten für ihre Sparsamkeit bekannt. Trotz sagenhafter 334.000 Euro war Prinzessin Kates Cinderella-Brautkleid und auch Meghans Givenchy-Robe mit 141.570 Euro vergleichsweise günstig (Fotomontage). © Str / Photoshot / Pool/dpa & Gustavo_Cuevas/dpa & Andrew Matthews/dpa

Stardesigner Pertegaz arbeitete nur nachts an dem Kleid, um sicherzugehen, dass bis zum Tag der Trauung niemand einen Blick darauf erhaschen konnte. Der Preis von Letizias Hochzeitskleid betrug angeblich an die sieben Millionen Euro.

Die feinen Stickereien in Gold und Silber dürften den Hauptteil des Betrags verantworten. Die gewirkten Lilien und Weizenähren sind beides Details vom Wappen des Fürsten von Asturien. Diesen Titel hatte König Felipe VI. (55) zu dieser Zeit inne. Ihre Schwiegermutter Sofía von Griechenland (84) war es, die Pertegaz als Designer für das Hochzeitskleid ihrer Schwiegertochter vorgeschlagen hatte.

Königin Letizia selbst gilt als sparsam, kleidet sich auch von der Stange bei Zara ein und trägt und ist wie Prinzessin Kate als Nachhaltigkeitsbefürworterin und Recycle-Queen bekannt. Verwendete Quellen: Vanity Fair, myself.de, people.com, express.de, stylight.de