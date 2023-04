„Nicht mehr zeitgemäß und überholt“: Nino de Angelo feuert gegen DSDS und Dieter Bohlen

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Die aktuelle DSDS-Staffel stößt schon seit Wochen auf scharfe Kritik. Auch Schlagerstar Nino de Angelo ist von dem Format enttäuscht – und sieht das Problem bei Dieter Bohlen.

Wertach – An die Jubiläumsstaffel von DSDS werden sich die Zuschauer sicher noch lange erinnern – wenn auch aus den völlig falschen Gründen. Denn anstatt die letzten 20 Jahre des Gesangswettbewerbs gebührend zu feiern, sorgte Juryboss Dieter Bohlen (69) mit sexistischen Aussagen und einer Schlammschlacht mit Kollegin Katja Krasavice (26) für Aufsehen. Wie viele Fans des RTL-Formats ist auch Nino de Angelo (59) von der aktuellen Ausgabe des RTL-Formates alles andere als begeistert – und schimpft lautstark über den Poptitan.

„Nur noch peinlich“: Schlagerstar Nino de Angelo teilt gegen DSDS und Dieter Bohlen aus

Ende der 1980er Jahre produzierte Dieter Bohlen für Nino de Angelo mehrere Lieder, darunter 1989 das Stück „Flieger“, mit dem der gebürtige Karlsruher beim Eurovision Song Contest den 14. Platz belegte. Von der engen Zusammenarbeit, die die beiden einst verband, scheint heute nicht mehr viel übrig zu sein, denn auf seinem Instagramprofil teilt der Schlagerstar, der mit echtem Namen Domenico Gerhard Gorgoglione heißt, nun ordentlich gegen DSDS-Urgestein Dieter aus.

Nachdem er kurz zuvor behauptet haben soll, er würde in der DSDS-Jury dabei sein, korrigiert Nino de Angelo unter einem Selfie mit Dieter Bohlen diese Behauptung und stellt sich entschieden gegen seinen ehemaligen Produzenten. „Ich glaube aber wirklich, es wäre besser, das Format wie geplant einzustellen, bevor es überhaupt keiner mehr guckt“, erklärt er, „DSDS und Bohlen sollten in Rente gehen.“

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Als hätten diese Worte nicht schon genug gesessen, macht Nino de Angelo gegenüber bild.de seinem Ärger weiter Luft. „Die Sendung und Dieters Sprüche sind einfach nicht mehr zeitgemäß und überholt“, wettert der Deutsch-Italiener, „Das war vielleicht mal witzig vor zehn Jahren. Aber heute ist es nur noch peinlich. Dieter sollte einfach gehen.“ Er wisse außerdem nicht, warum der wohlhabende Modern-Talking-Star noch immer bei DSDS mitmacht, hat aber eine Theorie: „Er braucht wahrscheinlich die Aufmerksamkeit um seine Person, um leben zu können.“

14 Top-Schlagerstars in der „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca erleben Werbung: Genießen Sie an zwei Abenden, in der bekannten „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca, 14 Schlagerstars, welche sonst nie auf Mallorca auftreten. Das Ganze können Sie mit einem Urlaub mit Sonne, Strand und Meer und zwei Eventabenden am 10. und 11. Mai 2023 bestens kombinieren. Hier gibt‘s alle Infos.



Mit dabei sind: voXXclub, Ross Antony, Francine Jordi, Semino Rossi, Christin Stark, Matthias Reim, Howard Carpendale, Julia Lindholm, Mike Leon Grosch, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Nik P. & Band

„Neue Leute in die Jury“: Schlagerstar Nino de Angelo will DSDS ohne Dieter Bohlen

Auch, dass DSDS in den Quoten deutlich hinter bisherigen Staffeln liegt (zur Liveshow am Ostersamstag schalteten laut quotenmeter.de nur 1,85 Millionen Zuschauer ein), lässt Nino de Angelo nicht unkommentiert. Dass trotz der schlechten Zahlen noch eine weitere Ausgabe produziert werden soll, könne der „Jenseits von Eden“-Interpret nicht verstehen. „Wenn man jetzt noch eine Staffel macht, werden die Quoten weiter in den Keller rutschen“, erklärt er, „Vielleicht hätte DSDS noch eine Chance, wenn man ganz neue Leute in die Jury holen würde und eben nicht mehr Dieter.“

Klingt ganz so, als müssten Dieter Bohlen und Co. in der nächsten DSDS-Staffel wohl auf Nino de Angelo als Zuschauer verzichten – an den Erfolg des Formats scheint dieser aber sowieso nicht wirklich zu glauben: „Ich meine, Dieter sucht jetzt seit 20 Jahren den Superstar und hat ihn immer noch nicht gefunden.“ Der Streit zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice spitzt sich indessen immer weiter zu, denn bei den Generalproben blieb die DSDS-Jurorin in der Garderobe. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram/ninothevoicedeangelo