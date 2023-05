„Das ist nicht wahr“: Prinz Harry bestreitet Gerüchte, er habe ein Hotelzimmer, um vor Meghan zu flüchten

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harry und Meghan Markle sind ein Vorzeige-Traumpaar. Trotzdem gibt es Gerede über ein privates Hotelzimmer als Harrys Zufluchtsort vor Meghan. Was ist dran?

Montecito – Meghan Markle (41) ist die Kirsche auf Prinz Harrys royaler Sahnetorte. So lässt es Prinz Harry (38) bei jeder Gelegenheit seine Familie, Freunde und die Welt wissen. Doch jetzt kratzt ein Bericht von The Sun am großen Liebesglück. Der Zweitgeborene des britischen Königs, Charles III. (74), soll ein privates Zimmer in einem Luxushotel in der Nähe seines und Markles Hauses in Montecito für sich reserviert haben, wenn er Zeit für sich braucht. Zwei Fragen drängen sich da sofort auf: Ist die 11-Millionen-Villa nicht groß genug für etwas Privatsphäre? Und: Ist Meghan wirklich so schlimm, dass man vor ihr flüchten muss?

Unterhält Prinz Harry ein privates Hotelzimmer, wenn es ihm daheim zu viel wird?

Doch die Zeitung macht beim Hotelzimmer nicht halt. Sie behauptet weiter, dass Harry einen weiteren „Zufluchtsort“ habe, wenn es ihm zu viel würde. Der zweifache Vater zweier süßer Kinder, Archie (4) und Lilibet (1), flüchte in einen privaten Club, den San Vicente Bungalows in Los Angeles, der seinen Gästen gegen viel Geld Schutz mit strengen Regeln bietet. Kaum war die Meldung über Harry Alleingänge in der Welt, folgte das Dementi des Herzogs von Sussex. Ein Sprecher entkräftete das Gerücht gegenüber Pagesix mit den Worten: „Das ist nicht wahr“.

Die San Vicente Bungalows legen jedoch großen Wert auf die Privatsphäre ihrer exklusiven Gäste, indem sie eine umfangreiche Liste von Sicherheitsvorkehrungen treffen. Natürlich ist es auch strengstens verboten, Kameras in den Räumlichkeiten zu verwenden. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Um sicherzugehen, dass nicht heimlich gefilmt wird, werden angeblich sogar Aufkleber über den Kameras an den Mobiltelefonen der Gäste des Clubhauses angebracht. Dass ein Besuch geheim bleibt, ist das Versprechen, das der Club seinen Besuchern gibt. Niemand wüsste von Harrys Einkehr, wenn er es nicht will.

Nutzt Prinz Harry zudem einen exklusiven Club für seine ureigensten Zwecke?

Schon einmal war der Club in aller Munde, als bekannt wurde, dass König Charles III. (74) Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) gebeten hatte, das Frogmore Cottage – ihren früheren Wohnort vor dem Megxit und Umzug nach Kalifornien – aufzugeben. Nur wenige Stunden nach dem Presseaufschrei wegen der Schlüsselrückforderung ihres Standbeines im Vereinigten Königreich durch Harrys Vater gingen die Sussexes mit demonstrativ gute Laune im angesagten Club San Vicente in West Hollywood zum Essen.

Sind sie nur vordergründig ein Traumpaar? Braucht Prinz Harry in Wahrheit auch mal eine Auszeit von Familie und Ehefrau Meghan Markle? Er wäre nicht der Einzige (Fotomontage). © Nancy Kaszerman/Imago & Ringo Chiu/Imago

Die Ex-Royals nehmen es sportlich, dachten alle, bis eine Quelle bei Pagesix berichtete, dass Prinz Harry und Meghan Markle problemlos eine geheime „Prominenten-Tür“ hätten benutzen können, als sie zum Abendessen eintrafen. Niemand hätte sie bemerkt. Damit war klar: Das Paar wollte einen großen Auftritt und gesehen werden. Wie auch jüngst bei der Verfolgungsjagd mit dem Auto durch New York, rätseln alle, ob es sich bei solchen Aktionen nicht nur einfach um geschickte Presse-Coups der Sussexes handelt. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, pagesix.co.uk