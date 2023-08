Nicht wiederzuerkennen: Mickie Krause teilt 30 Jahre altes Bild von sich ohne Perücke

Mickie Krause tritt eigentlich nie ohne seine Perücke auf. Auf einem seltenen Schnappschuss ist der Partysänger jetzt jedoch ohne sein Markenzeichen zu sehen.

Wettringen – Mickie Krause (53) macht als Partysänger seit Jahrzehnten die Kneipen und Clubs am Ballermann unsicher. Dabei tritt der Schlager-Star stets mit einem markanten Markenzeichen auf: seiner Perücke. Wie es unter der blond gesträhnten Föhnfrisur aussieht, wissen wohl nur Mickies Familienmitglieder und gute Freunde des Stars. Jetzt veröffentlichte der „Schatzi schenk mir ein Foto“-Interpret jedoch einen seltenen Schnappschuss auf Instagram, der zumindest seine Haarpracht in jungen Jahren dokumentiert. Und auf dem Foto ist unschwer zu erkennen, dass ausgefallene Frisuren offenbar schon immer Teil von Mickies Leben waren.

Mickie Krause widmet den süßen Throwback-Beitrag seiner Ehefrau Uschi

Die Aufnahme zeigt Krause mit seiner Ehefrau Ute (47), genannt Uschi, vor vielen Jahren bei einem gemeinsamen Ausflug in die Natur. In Jeans und Lederjacke gekleidet hält der Entertainer seine Liebste im Arm, während Uschi glücklich in die Kamera lächelt. Mickie dagegen richtet seinen durch eine Sonnenbrille verdeckten Blick eher lässig Richtung Linse. Besonders auffällig ist die wallende Mähne der Ballermannikone. Hellblond und vom Winde verweht wird die üppige Haarpracht von einem hellroten Bandana, das Mickie sich in echter Rockermanier um die Stirn gebunden hat, zusammengehalten.

Streng genommen wollte Mickie Krause mit seinem Throwback-Foto eigentlich nicht auf seine Haarpracht vor der Perücken-Ära hinweisen. Stattdessen postete der „Eine Woche wach“-Sänger den süßen Pärchenschnappschuss, um seiner geliebten Uschi zum 32. Jahrestag zu gratulieren. Unter den Beitrag schrieb Mickie: „Glück ist, wenn man dafür geliebt wird, wie man eben ist! 32 Jahre zusammen.“

Schon gewusst? Mickie Krause heißt gar nicht Mickie Krause 1999 hatte Krause mit dem Lied „10 nackte Friseusen“ seinen Durchbruch. Seitdem ist Mickie Krause ein Synonym für Party, Mallorca und gute Laune. Doch, was viele nicht wissen: Mickie Krause heißt eigentlich Michael Engels.

Während Kampfes gegen Blasenkrebs: Seine Frau ist eine große Stütze für Mickie Krause

Dass seine langjährige Partnerin für ihn schon immer ein echter Fels in der Brandung war, thematisierte Mickie Krause bereits häufiger in verschiedenen Interviews. Insbesondere während seines Kampfes gegen den Blasenkrebs im vergangenen Jahr konnte der Schlagersänger stets auf seine große Liebe zählen. Mickie und Uschi lernten sich 1991 kennen, 1999 gaben sie sich das Ja-Wort. Der Beziehung entstammen vier gemeinsame Kinder.

Apropos Ballermann-Star: Für Ikke Hüftgold hat sich der Fernsehgarten endgültig erledigt. Für ihn hat der Mallorca-Fernsehgarten wenig mit dem echten Ballermann zu tun. Besonders frustriert ist er über die „weichgespülten" Texte.