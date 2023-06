Bittere Niederlage im Quotenduell zwischen „Dr. Mertens“ und „Pocher und Papa auf Reisen“

Von: Lukas Einkammerer

Am Dienstagabend (30. Mai) ging „Tierärztin Dr. Mertens“ gegen „Pocher und Papa auf Reisen“ ins Rennen. Ein Format konnte die Zuschauer dabei mehr überzeugen.

Berlin/Köln – Eine beliebte Arztserie, die dieses Jahr ein überraschendes Comeback feiert, oder doch lieber ein Comedian, der um die Welt reist? Vor dieser Frage standen Fernsehzuschauer am Dienstagabend (30. Mai), denn während im Ersten eine neue Folge von „Tierärztin Dr. Mertens“ lief, zeigte RTL die neueste Ausgabe von „Pocher und Papa auf Reisen“. Nun steht fest, welches Format dabei quotenmäßig besser abschneiden konnte.

Unterschiedlicher könnten „Tierärztin Dr. Mertens“ und „Pocher und Papa auf Reisen“ nicht sein. In der ARD-Produktion navigiert Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, 51) den stressigen Medizineralltag und ihr chaotisches Privatleben, während das RTL-Format Oliver Pocher (45) und seinen Vater Gerhard (73) bei Abenteuern rund um die Welt begleitet. Eine der beiden Sendungen war am Dienstag eindeutig beliebter.

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, ging „Tierärztin Dr. Mertens“ aus dem Quotenduell mit „Pocher und Papa auf Reisen“ als klarer Sieger hervor. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren erzielte die Serie mit 3,86 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 15,7 Prozent – während sich die Pochers nicht einmal in den Top 25 platzieren konnten. Die Tagesbestleistung konnte mit 4,24 Millionen Zuschauern derweil „In aller Freundschaft“ abstauben – und bescherte der ARD abermals einen regelrechten Quotentraum.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord?

Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.