Niederländische Königsfamilie streicht geliebte Tradition der Fans

Eine beliebte Tradition der niederländischen Königsfamilie gehört ab sofort der Vergangenheit an. Gute Nachrichten aus dem Palast gibt es aber trotzdem.

Den Haag – Wenn man die niederländischen Royal-Fans nach ihren Lieblingsterminen fragt, landen zwei bestimmte Auftritte ganz oben auf der Favoritenlisten. Zweimal im Jahr – im Februar und im Juli – treten König Willem-Alexander (54) und seine Familie vor die Kameras, in Zukunft soll diese beliebte Tradition jedoch nicht mehr wie bisher fortgeführt werden, wie 24royal.de berichtet.

Schon seit Jahren halten die niederländischen Royals an ihren großen Fotoshootings fest, die erste Zusammenkunft in 2022, die in Kürze hätte stattfinden sollen, wurde allerdings abgesagt – aus gleich mehreren Gründen! Medienberichten zufolge hat der Rijksvoorlichtingsdienst (dt.: Regierungsinformationsdienst), kurz RDV, vor Kurzem verkündet, dass sich die Königsfamilie nur noch ablichten lassen wolle, wenn sie komplett sei.

Ende Februar reisen König Willem-Alexander und Königin Máxima (50) normalerweise mit ihren Töchtern ins österreichische Lech, wo sie im Rahmen ihres Skiurlaubs für die Fotografen posieren. Da Prinzessin Amalia (18) aktuell ein Praktikum im Ausland absolviert und ihre jüngere Schwester Alexia (16) in Wales zur Schule geht, kann dieses Mal nur Nesthäkchen Ariane (14) ihren Eltern Gesellschaft leisten. Die Abwesenheit der ausgeflogenen Teenager ist jedoch nicht der einzige Grund für die Absage, ein großes Treffen mit der Presse ist auch aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen nicht möglich.

Niederländische Königsfamilie: Keine komplette Absage der Fototermine

Fototermin Nummer zwei fand bislang immer kurz vor den Sommerferien statt, in den letzten Jahren versammelte sich die Königsfamilie im Garten ihres Wohnsitzes Schloss Huis ten Bosch. König Willem-Alexander und Königin Máxima wollen künftig auf ein festes Datum verzichten und zudem auch andere Locations in Betracht ziehen. Nach wie vor sollen aber zwei Familienshootings pro Jahr organisiert werden – eine Nachricht, die die Fans trotz des Dämpfers erleichtert aufatmen lässt.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA