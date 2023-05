Niemand sieht Fürstin Charlène bei Monte-Carlo Fashion Week: Wo steckt Frau von Fürst Albert?

Charlène von Monaco ist die Schirmherrin der Monte-Carlo Fashion Week, die Fürstin liebt Mode – dennoch blieb sie dem Event fern. Wohlverdiente Pause oder Grund zur Sorge?

Monte-Carlo – Fürstin Charlène von Monaco (45) ist für ihre eleganten Looks und stylischen Outfits bekannt. Die Fashion Week in Paris ließ sich die Ehefrau von Fürst Albert II. (65) vergangenen Herbst nicht entgehen, noch naheliegender wäre jetzt ein Besuch der Monte-Carlo Fashion Week gewesen. Charlène ist die Schirmherrin der Veranstaltung und bezauberte 2022 noch mit einem Auftritt bei der Fashion Awards Ceremony an der Seite ihrer Tochter, Prinzessin Gabriella (8). Doch in diesem Jahr glänzte Monacos Fürstin mit Abwesenheit.

Sie ist die Schirmherrin: Charlènes Abwesenheit bei der Monte-Carlo Fashion Week wirft Fragen auf

Zuletzt präsentierte sich Charlène von Monaco mit neuer Haarfarbe bei der Verleihung des Maria-Callas-Preises in der Oper von Monte-Carlo gemeinsam mit Ehemann Fürst Albert. Zuvor zählte das monegassische Fürstenpaar zu den Gästen der Krönung von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey in London. Brauchte Charlène nach all dem Trubel eine Auszeit?

Eine Erklärung seitens des Palasts gab es bisher nicht zur Abwesenheit der Fürstin bei der Monte-Carlo Fashion Week, die vom 17. bis 21. Mai stattfand, obwohl die Veranstaltung für sie als Schirmherrin eigentlich zum royalen Pflichtprogramm zählen dürfte. Zudem schien die ehemalige Profi-Schwimmerin den Termin im vergangenen Jahr sichtlich zu genießen. Während Charlène sich aktuell aus der Öffentlichkeit zurückzieht, stehen andere Mitglieder der monegassischen Fürstenfamilie bei den Filmfestspielen von Cannes im Rampenlicht.

Trennungsgerüchte um Charlène und Albert: Palast veröffentlichte Statement Nachdem das französische Magazin Royauté behauptet hatte, das seit 2011 verheiratete monegassische Fürstenpaar befände sich im Trennungsprozess, sah sich der Palast im Frühjahr zu einer öffentlichen Stellungnahme genötigt. Eine Pressesprecherin ließ mitteilen: „Ich möchte die böswilligen Gerüchte, die von der französischen Zeitschrift Royauté verbreitet wurden, offiziell dementieren. Bitte beachten Sie diesen Artikel nicht, er entbehrt jeglicher Grundlage.“

Nach Auszeit: Taucht Fürstin Charlène beim Großen Preis von Monaco auf?

Alberts Schwester Caroline von Hannover (66) besuchte gemeinsam mit Tochter Charlotte Casiraghi (36) und deren Ehemann Dimitri Rassam (41) in Cannes die Premiere des neuen Scorsese-Films „Killers of the Flower Moon“. Bei der Eröffnungszeremonie legte zudem Beatrice Borromeo (37), die Ehefrau von Carolines jüngstem Sohn Pierre Casiraghi (35), einen atemberaubenden Auftritt hin.

Bei der Fashion Week in Monte-Carlo ließ sich Charlène nicht blicken – erscheint sie nun wie 2022 mit Fürst Albert und den Zwillingen Gabriella und Jacques beim Großen Preis von Monaco zur Siegerehrung (rechts)? (Fotomontage) © IMAGO/i Images/PanoramiC

Mit Spannung wird nun das letzte Mai-Wochenende erwartet, an dem die Formel 1 in Monte-Carlo Station macht. Beim Großen Preis von Monaco zeigte sich Charlène im vergangenen Jahr gut gelaunt an der Seite von Fürst Albert und den Zwillingen Jacques und Gabriella bei der Siegerehrung. Die monegassischen Fans würden einen strahlenden Auftritt ihrer Fürstin feiern, vor allem, nachdem Charlène mit einem Trostlos-Auftritt bei der Krönung von König Charles III. für Fragezeichen gesorgt hatte. Verwendete Quellen: instagram.com, gala.de