Neun Jahre nach Udo Jürgens‘ Tod: Tochter Jenny überkommt auch heute noch die Trauer

Von: Lisa Klugmayer

Der Tod von Udo Jürgens erschütterte ganz Deutschland. Seine Tochter Jenny verrät jetzt, dass sie heute noch weinen muss, wenn sie an ihren Vater denkt.

Köln – Udo Jürgens war einer der größten deutschen Schlagerstars. Seine Auftritte waren legendär, seine Lieder sind noch heute Stimmungsgaranten. 2014 erschütterte sein Tod nicht nur seine Fans, sondern auch seine Familie. Auch heute – neun Jahre – danach, wird seine Tochter noch manchmal von der Trauer überwältigt.

Neunter Todestag von Udo Jürgens: So verbringt seine Tochter Jenny diesen traurigen Tag

Udo Jürgens starb am 21. Dezember 2014 während eines Spaziergangs in der Schweiz. Die Musiklegende brach auf offener Straße zusammen. Im Krankenhaus wurde ein Herzversagen festgestellt. Seine Tochter sprach jetzt beim „Kölner Treff“ darüber, wie schwer es ist, auch neun Jahre nach seinem Tod die Trauer um ihren berühmten Vater zu verarbeiten.

„Am Todestag ist es schon so, dass wir alle innerhalb der Familie Kontakt aufnehmen. Das tun wir aber so oder so sehr häufig“, verrät Jenny Jürgens ganz ehrlich. Doch mit der Trauer ist das so eine Sache. Jeder verarbeitet den Tod einer geliebten Person anders. Auch heute noch überkommt sie eine Welle der Traurigkeit, wie sie erzählt. „Ich habe festgestellt für mich: Trauer ist nichts, dass ich an einem Tag festmache oder an Besuchen am Friedhof. Sicherlich ist das immer besonders intensiv“, so Jenny Jürgens.

Udo Jürgens hatte seinen letzten TV-Auftritt bei Helene Fischer Ein ganz besonderer Gänsehaut-Moment: 2014 trat Udo Jürgens in der „Helene Fischer Show“ und sang ein Duett mit Helene Fischer. Der Auftritt bei der Schlagerqueen war sein letzter Fernsehauftritt. Der Österreicher starb zehn Tage nach seinem Auftritt.

Dabei kommt die Trauer bei Jenny Jürgens in Wellen, wie sei weiter erzählt: „Die Trauer kommt plötzlich so ungefragt um die Ecke, so in Wellen auf einmal“. Dabei sei es jetzt nicht so, dass sie permanent traurig ist. „Aber es gibt natürlich immer noch Situationen, oft wenn ich ihn singen sehe oder in einem Video oder so plötzlich, wo das schon noch passieren kann, dass man weint“, so Jürgens abschließend.

Apropos Udo Jürgens: Seine Lieder sind heute noch Hits, aber sind die Texte von Udo Jürgens heute noch zeitgemäß? Scheinbar nicht, denn immer wieder werden Songs der Schlagerlegende verändert oder zensiert. Jetzt auch „Vielen Dank für die Blumen“. Verwendete Quellen: WDR/Kölner Treff vom 01.09.2023