„Noch in Ruhe abschütteln“: Pur-Fan wollte mit Hartmut Engler Toiletten-Foto schießen

Von: Jonas Erbas

Ruhm kann so seine Tücken haben: Wie Pur-Sänger Hartmut Engler jetzt offenbarte, wird er von den Fans der Band sogar auf dem Klo um Fotos gebeten.

Bietigheim-Bissingen – Als Promi hat man es nicht immer einfach, denn der Ruhm bringt hier und da so seine Unannehmlichkeiten mit sich: Wer berühmt ist, muss stets damit rechnen, in der Öffentlichkeit erkannt zu werden – ein Umstand, mit dem auch Pur-Sänger Hartmut Engler (61) regelmäßig konfrontiert wird. Und das teils in unangenehmen Situationen, wie er im Podcast von Barbara Schöneberger (49) enthüllte.

Kuriose Situation für Hartmut Engler: Pur-Sänger auf Klo um Selfie gebeten

In ihrer „Mit den Waffeln einer Frau“-Podcastreihe entlockt Barbara Schöneberger ihren prominenten Gästen regelmäßig spannende Details. So auch Hartmut Engler: Dem 61-jährigen Popmusiker schilderte die „Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin verschiedene Szenarien, in denen er von Fans angesprochen wird und wollte von ihm wissen, wie er darauf reagieren würde: „Du wirst auf dem Klo nach einem Selfie gefragt – ist alles schon passiert, stimmt‘s?“

Und tatsächlich: Sogar auf dem stillen Örtchen war dem Pur-Sänger keine Ruhe vergönnt. „Allerdings habe ich darum gebeten, dass ich noch in Ruhe abschütteln darf“, so der gebürtige Schwabe. „Und das dauert ja eine Weile bei dir“, flachste die Gastgeberin lachend – ein frecher Kommentar, auf den der 61-Jährige schmunzelnd ein „Dazu sage ich nichts!“ entgegnete.

Hartmut Engler sprach und sang schon in Filmen Nicht nur als Frontmann der Schlager- und Popgruppe Pur hat Hartmut Engler etliche Erfolge vorzuweisen, er schaffte es sogar auf die Kinoleinwand – zumindest stimmlich: Im Trickfilm „Die furchtlosen Vier“ (1997) übernahm er die Gesangsparts von Buster, dem Hund. Ein Jahr später war er als Gesangsstimme des blinden Einsiedlers Garrett in „Das magische Schwert – Die Legende von Camelot“ zu hören. In „Spirit – Der wilde Mustang“ (2002) sang er die Texte des Titelhelden, dem im Original Popstar Bryan Adams seine (Gesangs-)Stimme leiht.

Pur-Superstar Hartmut Engler will seine Ruhe beim Essen: „Das mag ich nicht!“

Doch auch vor anderen, mal kuriosen, mal störenden Fan-Begegnungen ist Hartmut Engler nicht gefeit: Häufig werde er etwa in Restaurants angesprochen und dort nicht nur um Selfies, sondern teils auch um persönliche Geburtstags- oder Hochzeitstagsglückwünsche gebeten. Beim Essen empfinde er derartige Nachfragen allerdings – verständlicherweise – als äußerst störend. „Während die Spaghettisauce aufs weiße Hemd spritzen könnte, mag ich das nicht!“, so der Pur-Frontmann. „Kurz danach“ komme er den Wünschen dann aber gerne nach.

Hartmut Engler ist bereits der zweite Popstar, den die „Mit den Waffeln einer Frau“-Gastgeberin vor Kurzem in ihrer Sendung zu Gast hatte: Jüngst enthüllte Herbert Grönemeyer (66) bei Barbara Schöneberger, dass er eine wilde Nacht im Berliner Techno-Schuppen Berghain verbracht habe. Verwendete Quellen: barbaradio.de, „Mit den Waffeln einer Frau“ (Podcast; Folge 229)