„Noch nicht ganz verheilt“: Schlagerstar Helene Fischer verrät, wie schlimm ihre Verletzung ist

Von: Jonas Erbas

Ein Unfall bei einer Akrobatik-Probe bescherte Helene Fischer jüngst einen Rippenbruch. Der sei zwar „noch nicht ganz verheilt“, trotzdem ging es für die Schlagerqueen nun auf die Bühne.

Hamburg – Eine Rippenfraktur ist nie angenehm, doch für Helene Fischer (38) kam die Verletzung zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Einen Tag vor dem geplanten Auftakt ihrer „Rausch“-Tour verletzte sich die Schlagerqueen bei den Proben und musste sich schonen. Die Folge: Die Konzerte in Bremen und Köln mussten verschoben werden, los ging es stattdessen erst in Hamburg, wo die 38-Jährige am Dienstagabend (11. April) in der Barclays Arena auftrat – obwohl sie noch nicht ganz auskuriert ist.

Helene Fischer spricht bei „Rausch“-Auftakt über Rippenverletzung

Nur 23 Tage nach ihrem Rippenbruch ging es für Helene Fischer schon wieder auf die Bühne – immerhin stehen für sie im Laufe des Jahres noch sage und schreibe 70 Konzerte an. Auch beim Tourstart thematisierte sie die Verletzung. Bereits nach ihrem ersten Song („Null auf 100“) deutete sie auf die untere Hälfte ihrer rechten Oberkörperseite und erklärte: „Es war diese kleine Rippe hier. Die ist noch nicht ganz wieder verheilt, aber ich werde heute alles geben!“

Die vergangenen Wochen waren für die 38-Jährige keineswegs einfach: Der Trainingsunfall sei ein „absoluter Niederschlag“ und „so frustrierend gewesen“, berichtet sie im Interview mit rtl.de kurz vor dem Konzertbeginn in Hamburg. Ganze drei Stunden muss ihr Körper an einem Showabend durchhalten – eine enorme Belastung für jemanden, den eine frisch angebrochene Rippe plagt.

Gesundheitsupdate von Helene Fischer: Schlagerqueen trotzt den Schmerzen

Obwohl die Verletzung „noch nicht ganz verheilt“ sei, gehe es ihr „sehr, sehr gut“, verrät Helene Fischer. Die Stelle schmerze und zwicke zwar, die Ärzte hätten ihr allerdings „grünes Licht“ gegeben. Eine Pause kann sich die Schlagerqueen derzeit nicht gönnen: Bis einschließlich Sonntag (16. April) spielt sie noch vier weitere Konzerte in der Hansestadt, bevor die Produktion für fünf Shows dann nach Dortmund aufbricht.

Am Dienstagabend (11. April) feierte Helene Fischer rund drei Wochen nach ihrer Rippenfraktur ihren verspäteten Tourstart – ganz verheilt ist die Verletzung allerdings natürlich noch nicht, wie sie im RTL-Interview offen berichtet © Screenshot/rtl.de & Marcus Brandt/dpa

Die Rippenverletzung hält die 38-Jährige nicht auf – sehr zur Freude aller Fans, die ein Ticket besitzen. Beim Tourauftakt in Hamburg wurden rund 12.000 Zuschauer Zeugen eines romantischen Moments: Händchen haltend trat Helene Fischer beim „Rausch“-Tourstart mit ihrem Partner Thomas Seitel (38) auf. Verwendete Quellen: rtl.de, bild.de