Noch vor Krönung: Beerdigung von König Charles III. wird bereits geplant

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Typisch Royal. König Charles III. hat noch nicht mal seine Krone auf dem Haupt, da laufen die Planungen für seine Beerdigung schon auf Hochtouren. Sie liegen in bewährten Händen.

London – Als Queen Elizabeth II. (96, † 2022) ihren 70. Geburtstag feierte, war der Zeitpunkt gekommen. Was würde passieren, wenn die Königin sterben würde? Womöglich, wenn sie auf Reisen im Commonwealth oder im Ausland? Seit Prinzessin Dianas (36, † 1997) schrecklichem Unfalltod dürften die Pläne für alle royalen Verabschiedungen in der Schublade liegen. Kein Wunder also, dass König Charles (73) Staatsbegräbnis in die Hände gelegt wurde, der auch für die Mammutaufgabe zum Tode der Monarchin betraut war.

Die Ausarbeitung von „London Bridge“ lag in den Händen eines Masterminds

Der Mann, der vor 23 Jahren mit der Planung der Aufbahrung und der Beerdigung von Königin Elizabeth II. begann, hat enthüllt im britischen Mirror, wie viel Mühe und Detailarbeit in die Arrangements gekostet haben. Er leitete ein Team von 300 Personen, das die Pläne im Laufe der Jahre regelmäßig überarbeitete. Oberstleutnant Anthony Mather (80) ließ eine Nachbildung der Westminster Hall in einem Flugzeughangar gestalten, in dem Probeläufe für die Aufbahrung der Königin stattfanden.

Mehr als ein Jahrzehnt war der inzwischen pensionierte Colonel mit der Ausarbeitung von „London Bridge“ beschäftigt, dabei späte er die Korridore aller Schlösser aus, um sicherzustellen, dass der Sarg reibungslos transportiert werden konnte, die Teppiche der Westminster Hall wurden auf ihre Beständigkeit getestet.

Oberstleutnant Anthony Mather Spezialgebiet umfasst jede Menge Berühmtheiten Der heute 80-jährige Oberstleutnant Mather spielte eine führende Rolle beim Staatsbegräbnis von Winston Churchill (90, † 1965). Zu den vielen Eventualitäten, für die Mather vorgesorgt hatte - einschließlich des Todes der Königin auf See, in Prinz Philips (99, †2021) gelegenem Wood Farm Cottage auf dem Landgut Sandringham oder während eines Besuchs in Nordirland - gehörte auch ein Plan für den Fall der „Operation Unicorn“ in Gang setzte: Queen Elizabeth II. starb in Schottland.

„Wir waren uns sehr bewusst, was wir dem König und der Königsgemahlin viel zumuteten“

König Charles III. hat noch nicht mal die Krone auf dem Kopf, da sind schon die Arbeiten für seine Beerdigung im Gange (Fotomontage). © Kirsty O‘connor/dpa & Chip Somodevilla/dpa

„Der erste Entwurf, den ich schrieb, war, glaube ich, 15 Seiten lang“, sagte Mathers in einem Interview mit Dailymail. Und weiter: „Meine endgültige Fassung von 2017 ist etwa zweieinhalb Zentimeter dick“. Oberstleutnant Mather arbeitete mit dem Herzog von Norfolk zusammen, der als Earl Marshal die formelle Aufsicht über königliche Beerdigungen und Krönungen hat.

Freude, Trauer, Jubel: Die Meilensteine von Queen Elizabeths II. Regentschaft Fotostrecke ansehen

Die Leute waren zur Verschwiegenheit verpflichtet. Oberstleutnant Mather skizzierte seine Vorschläge für die Regentin– Ihre Majestät verlangte Änderungen durch handschriftliche Notizen am Rand. Mather hielt auch nach dem Tod der Königin Besprechungen über die Trauerfeier mit Charles.

Er sei sich bewusst gewesen, dass er ihm und Camilla viel zumuten musste. „Wir gaben ihnen inmitten der offiziellen Trauerzeit einen Tag Auszeit von ihren öffentlichen Pflichten – obwohl die Red Boxes auch dann nicht stillstanden“, berichtet Mathers. Charles weiß demnach genau, was auf ihn zukommt. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, mirror.co.uk, Twitter