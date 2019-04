Notre-Dame-Brand: Natascha Ochsenknecht wird nach Statement attackiert - „Selten dämlich“ 

" ... aber „auf der Welt verhungern Menschen, weil kein Geld da ist“.

Falsch, Fr. Ochsenknecht - das Geld (auch das aus Spenden) ist sehr wohl da, versickert allerdings in dunklen Kanälen.

Und mal eine Frage, die mich in diesem Zusammenhang schon lange beschäftigt, an alle da draussen:

Wenn ich arm bin und über kein/wenig Einkommen verfüge, wenn ich schon kaum meine Partnerin und mich - vielleicht noch ein oder zwei Kinder versorgen kann, wieso wird dann keine Verhütung praktiziert? Wenn ich schon 2 Kinder kaum satt bekomme, wie soll man das dann mit Kind Nummer 3, 4 oder gar 5 schaffen? Aufklärung und Verhütung z.B. in Afrika wäre der erste Schritt raus aus der Armutsfalle ..