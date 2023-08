Stefan Mross bei „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ dauerpräsent – Eva Luginger erneut nur im Publikum

Von: Lukas Einkammerer

Bei der Sommerausgabe von Andy Borgs „Schlager-Spaß“ war auch Stefan Mross zu Gast. Seine Freundin Eva Luginger saß erneut jedoch nur im Publikum.

Rust – Die Sommer-Edition von Andy Borgs (62) Samstagabendsendung „Schlager-Spaß“ konnte am vergangenen Wochenende mit einer großen Änderung aufwarten. Denn erstmals wurde der „Sommer-Spaß“ auf der Freilichtbühne von „Immer wieder sonntags“ gedreht. Einen Besuch in der Sendung ließ sich Moderator Stefan Mross (47) nicht entgehen – stand aber ohne seine Freundin Eva Luginger (35) auf der Bühne.

Stille Beobachterin: Eva Luginger beim „Sommer-Spaß“ als Zuschauerin dabei

Dass Andy Borg für seinen „Sommer-Spaß“ auf dem gleichen Gelände wie „Immer wieder sonntags“ drehte, hatte im Vorfeld die Frage aufgeworfen, ob er Stefan Mross verdrängen könnte. Bei der Sendung standen die beiden Freunde und Kollegen aber freudestrahlend auf der Bühne und wiesen jegliche Gerüchte über einen Konkurrenzkampf entschieden zurück. Besonders aufmerksamen Zuschauern dürfte dabei auch ein Detail ins Auge gesprungen sein – und zwar die Begleitung, mit der Mross angereist war.

Anfang des Jahres gaben Stefan Mross und Eva Luginger ihre Beziehung bekannt – nur wenige Monate, nachdem die Ehe des „immer wieder sonntags“-Gastgebers und Anna-Carina Woitschack (30) in die Brüche gegangen war. Zwar haben die beiden ihre Liebe bislang größtenteils aus der Öffentlichkeit gehalten, zum „Sommer-Spaß“ begleitete Eva Luginger ihren Freund aber. Einen gemeinsamen Auftritt des Paares gab es dennoch noch nicht und während Stefan Mross mit Andy Borg auf der Bühne witzelte, musste sich die Sängerin mit einem Platz im Publikum begnügen.

Eva Luginger war die beste Freundin von Anna-Carina Woitschack Mit der Bekanntgabe ihrer Beziehung dürften Stefan Mross und Eva Luginger vor allem Anna-Carina Woitschack schwer getroffen haben. Denn die beiden Sängerinnen waren lange eng befreundet, nahmen beide bei DSDS teil und zeigten sich auf gemeinsamen Fotos stets innig und vertraut. Auch bei „Immer wieder sonntags“, das Stefan Mross und seine Noch-Ehefrau gemeinsam moderierten, war Eva zu Gast. Mittlerweile soll die Stimmung zwischen den beiden laut bild.de gekippt sein – beide Frauen reden kein Wort mehr miteinander und Anna-Carina teilte bei Instagram eine kryptische Botschaft. „Sei stolz darauf, wie du die letzten Monate gemeistert hast“, spielte sie darin zweifellos auf das neue Liebesglück ihres Ex an.

Im Juni: Eva Luginger saß bei „Immer wieder sonntags“ nur im Publikum

Der erste Abstecher zum Filmgelände im Wasserpark Rulantica war der „Sommer-Spaß“ für Eva Luginger nicht, denn bereits Anfang Juni unterstützte sie Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“. Auch damals kam es aber zu keiner gemeinsamen Performance der beiden und Luginger verfolgte das bunte Treiben still und heimlich von der Zuschauermenge aus. Ein klarer – und wohl bewusst entschiedener – Kontrast zu Mross‘ Beziehung mit Anna-Carina Woitschack, die bis zur Trennung im November 2022 mit der „Starküche“ sogar ihr eigenes Format in der ARD-Kultshow hatte.

Beim „Sommer-Spaß“ war auch Stefan Mross‘ Freundin Eva Luginger zu Gast – saß jedoch nur im Publikum. © IMAGO/HOFER (Fotomontage)

Nachdem die kultige Sendung am 30. Juli aussetzen musste, kehrt „Immer wieder sonntags“ am 6. August endlich auf die Fernsehschirme zurück. Die im Vorfeld veröffentlichte Gästeliste für die drei letzten Folgen lässt jedoch aufhorchen, denn Eric Philippi tritt am 13. August ohne seine Freundin Michelle bei Stefan Mross auf. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags/Folge vom 30. Juli 2023; IMAGO