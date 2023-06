„Da nutzt jemand seine Macht aus“: Senna Gammour äußert sich zu Vorwürfen gegen Till Lindemann

Von: Lisa Klugmayer

Während sich viele deutsche Promis nicht zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann äußern möchten, finden andere klare Worte. Darunter auch Senna Gammour.

Berlin – Seit mehreren Wochen beschäftigt der Skandal rund um Till Lindemann (60) das ganze Land. Auch auf der Premiere von Jennifer Lawrences neuem Film „No Hard Feelings“ in Berlin ist der Rammstein-Frontman Thema. Senna Gammour (43) nimmt dabei eine klare Position ein und solidarisiert sich mit mutmaßlichen Opfern von Till Lindemann.

Vorwürfe gegen Till Lindemann: Senna Gammour solidarisiert sich mit den Frauen

Die Vorwürfe gegenüber Rammstein-Frontsänger Till Lindemann (60) reißen nicht ab, inzwischen hat sich auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung und Missbrauch vor. Mittlerweile hat die Band Stellung dazu genommen und distanziert sich von den schweren Vorwürfen. „Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit“, so die Band in einem Instagram-Post.

Till Lindemann hat inzwischen seine Anwälte hinzugezogen. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von ‚Rammstein‘ mithilfe von K.-o.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr“, heißt es in der Pressemitteilung der Rechtsanwälte.

Immer mehr Personen des öffentlichen Lebens äußern sich jetzt zu den Vorwürfen – darunter auch Senna Gammour. „Aber was mich bei der ganzen Geschichte erschreckt ist, dass man jungen Frauen keinen Glauben schenkt“, so die ehemalige Monrose-Sängerin und Autorin im RTL-Interview.

„Da nutzt jemand seine Macht aus“: Senna Gammour äußert sich zu Vorwürfen gegen Till Lindemann

Senna Gammour glaube nicht, dass die mutmaßlichen Opfer von Till Lindemann nur auf ihre „fünf Minuten Ruhm“ aus sind. „Du legst dich mit jemandem an, der dreimal so alt ist wie du und so viel mehr Macht besitzt. Da nutzt jemand einfach seine Macht aus“, so die Sängerin. Sie glaube, dass Männer, die in so einer Machtposition sind, sich genau diese Mädchen aussuchen und ihre Macht ausnutzen würden. „Das ist nicht in Ordnung und das sollte bestraft werden, wenn all diese Geschichten stimmen sollten“, findet sie ganz klare Worte.

„Da nutzt jemand seine Macht aus“: Senna Gammour äußert sich zu Vorwürfen gegen Till Lindemann (Fotomontage) © IMAGO/POP-EYE & IMAGO/Gonzales Photo

Auch Dieter Nuhr hat sich zu den Rammstein-Vorwürfen geäußert. Allerdings hielt der Comedian es für lustig, einen Witz über „Rammstein-Aftershow-Orgien“, wie er es nennt, zu machen. Dafür muss er jetzt selbst viel Kritik einstecken. Verwendete Quellen: RTL