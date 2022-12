Ohne Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack begeistert auf Promi-Party mit Glitzer-Dress

Von: Matthias Kernstock

Schlagerstar Anna-Carina Woitschack (30) feierte am Mittwochabend auf dem Promi-Event „Mon Cheri Barbara Tag“ in München. Die Ex von Stefan Mross (47) begeisterte die Fotografen im Glitzer-Dress auf dem Red Carpet.

München - Als Anna-Carina Woitschack am Mittwochabend vor die Fotografen auf dem Roten Teppich trat, gab es ein grelles Blitzlichtgewitter: Die Ex von Schlagerstar Stefan Mross begeisterte mit ihrem aufregenden Glitzer-Look.

Anna-Carina Woitschack alleine auf Promi-Party in München im Glitzer-Dress

Für ein paar Stunden schien es, als könne Anna-Carina Woitschack die Schlagzeilen der letzten Tage vergessen. Nach der Trennung von Stefan Mross am 11.11.2022 wurde die DSDS-Kandidatin mit ihrem neuen Freund Daniel B. an einer Tankstelle in Suhl gesichtet. „Wir lernen uns gerade kennen“, gab die 30-Jährige anschließend zu.

„Für mich war es ein Schock“, erklärte Stefan Mross dann am Mittwoch bei bild.de. Der 47-jährige „Immer wieder sonntags“-Moderator erfuhr ausgerechnet an seinem Geburtstag auf der „Schlagerfanreise“ in Ägypten vom neuen Freund seiner Ehefrau. „Ich habe es in der Zeitung gelesen“, so Mross.

Warum feiert man in Deutschland den Barbara Tag? Der Brauch geht auf die Legende der Heiligen Barbara zurück, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurde. Bei ihrer Flucht verfing sich ein Kirschzweig in ihrem Kleid. Sie pflegte den abgebrochenen Zweig liebevoll, woraufhin er 20 Tage später, an Heiligabend, zu blühen begann und sie mit Glück und Hoffnung erfüllte. In vielen Regionen Deutschlands ist dieser Brauch weit verbreitet und wird von Generation zu Generation weitergegeben.

Anna-Carina Woitschack feiert mit Sila Sahin und Frauke Ludowig auf „Mon Cheri Barbara Tag“

Derzeit scheint Anna-Carina Woitschack neue Wege zu gehen. Neben einer neuen Liebe tanzte die Schlagersängerin am Mittwochabend ausgelassen auf dem Promi-Event in München an der Seite von Stars wie Mareile Höppner, Annemarie Carpendale, Giulia Siegel, Sila Sahin oder RTL-Moderatorin Frauke Ludowig. In Ihrer Instagramstory gibt die Puppenspielerin mehr Einblicke in den Abend (hier im Video zu sehen).

Das lange Glitzerkleid der Sängerin war der Hingucker des Abends. Von ihrem neuen Freund Daniel B. fehlte jede Spur. Der Key-Account-Manager aus Linz in Österreich war zuletzt immer an der Seite der Schlagersängerin. Zuletzt kommentierte der neue Freund sogar ein Foto von Anna-Carina bei Instagram. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram Anna-Carina Woitschack