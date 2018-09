Barbara Meier trägt das teuerste Dirndl auf dem Oktoberfest 2018 - Das ist der unglaubliche Preis

Den Rekord für das teuerste Dirndl auf dem Oktoberfest knackt 2018 wohl das Model Barbara Meier. Ihr Kleid ist aber nicht nur wegen dem hohen Preis etwas besonderes.

München - Model Barbara Meier (32) trägt in diesem Jahr wohl das teuerste Dirndl auf der Wiesn. 42.600 Euro kostet das roséfarbene Trachtenkleid der Designerin Kinga Mathe. Ganze vier Wochen Handarbeit und eine Kette aus Roségold, echte Perlen und Diamanten machen das Dirndl so besonders. Behalten kann Meier das Dirndl allerdings nicht, es ist eine Leihgabe der Designerin. „Ich werde vorsichtig essen und trinken und heute genau darauf achten, was alle Menschen um mich herum tun“, sagte Meier lachend am Sonntagabend auf dem Münchner Oktoberfest. Aber selbst wenn etwas passieren sollte: „Dann kann man's ja waschen“, rief Designerin Mathe. Na dann, Prost!

Neben Barbara Meier waren auch noch zahlreiche weitere Prominente am ersten Wochenende auf dem Oktoberfest: Boris Becker, die Geissens oder Daniela Katzenberger feierten beim Wiesn-Auftakt mit, wie tz.de* berichtet.

Barbara Meier (31) hat sich vor Kurzem mit ihrem Partner Klemens Hallmann verlobt. Wann die Hochzeitsglocken bimmeln werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Barbara Meier war die Siegerin der ersten Staffel von Heidi Klums Castingshow „Germanys Next Topmodel“. Was die bisherigen Gewinnerinnen heute machen, erfahren Sie hier.

dpa

