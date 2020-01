Ein bekannter Musiker, der auch im TV aktiv war, ist im Alter von nur 52 Jahren gestorben. Fans und Weggefährten befinden sich in großer Trauer.

Oliver Maurmann alias Olifr M. Guz ist tot. Er wurde nur 52 Jahre alt.

ist tot. Er wurde nur 52 Jahre alt. Er war Sänger der Band Die Aeronauten

Fans und Weggefährten sind in großer Trauer.

Schaffhausen - Die Musik-Szene trauert um Oliver Maurmann. Der Schweizer, der sich Olifr M. Guz nannte, ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Das berichtet das Schweizer Radio und Fernsehen SRF auf der Webseite srf.ch.

Olifr M. Guz war Sänger der Band Die Aeronauten aus Schaffhausen in der Schweiz. Diese war beim deutschen Label L‘Age D‘Or unter Vertrag, bei dem unter anderem auch Tocotronic groß wurden und in dem die so genannte „Hamburger Schule“ maßgeblich geprägt wurde. In Indie-Kreisen waren die Aeronauten vor allem in den Neunzigern vielen Fans ein Begriff. Das letzte Album „Heinz“ erschien 2015. Zudem war Olifr M. Guz auch in Solo- und Nebenprojekten aktiv, veröffentlichte als „Guz“ verschiedene Soloalben.

Zu den bekanntesten Songs der Aeronauten zählen „Männer“, „Freundin“ und „Countrymusik“.

Olifr M. Guz ist tot - Aeronauten-Sänger war auch im TV aktiv

Auch im Fernsehen war Olifr M. Guz aktiv: Er spielte in der Serie „Güsel“ den Abfalldetektiv Oli. Das Team der Serie trauert mit einem bewegenden Posting bei Facebook. Darin heißt es: „Wir wollen es noch immer gar nicht richtig glauben. Olifr M. Guz, unser Oli, ist gestorben. Olifr war einer der Guten und einer der Großen. So ein lustiger, so ein schlauer, so ein liebenswürdiger Mensch! Oli hat mit seiner Musik und seinen Texten so viele Leute geprägt, sie unterstützt und gefördert und auf die Bühne gebracht. Dass er jetzt einfach nicht mehr da sein soll, ist so schwer zu verstehen. Ach Oli. Vielen Dank für all die tollen Lieder, die ausufernden Plaudereien, Deine fantastischen Ideen; danke für die Zeit mit Dir. ‚Güsel‘ wär nicht ‚Güsel‘ geworden ohne Dich. Wir sind in Gedanken bei Linda und Linus und allen, denen er jetzt so fest fehlt. Gute Reise, bis dann, und diesen da: ❤ Gabriel, Debbie, Jan und das gesamte Güsel-Team“

Olifr M. Guz ist tot - Große Trauer um den Aeronauten-Sänger

Wie beliebt Olifr M. Guz in der Szene war, zeigen auch die anderen Reaktionen von Fans und Weggefährten. „Unendlich traurig“, heißt es bei Facebook. „Danke für die tollen Konzerte Olifr M. Guz“, schreibt eine Konzertlocation. „Ach, Olifr M. Guz, musstest du wirklich schon jetzt gehen?! Schit, wir hätten noch das eine oder andere Wörtchen zu reden gehabt!“, postet ein anderer Musiker aus der Schweiz.

Olifr M. Guz starb an einem Herzleiden

Wie SRF weiter berichtet, ist auch die Todesursache bekannt. Demnach erlag Olifr M. Guz einem Herzleiden.

Ein Fan hat gleich zwei Idole in kürzester Zeit verloren: „Dio mio - Olifr M. Guz und Terry Jones in einer Nacht? Ist noch irgendwer lustiges übrig auf diesem Planeten?!?“, schreibt er.

